公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友上公廁發現馬桶遭到塗鴉，仔細一看才知道是對方的暖心提醒。示意圖／聯合報系資料照
公共廁所裡的塗鴉並不少見，有些內容卻讓人哭笑不得。一名網友近日在外如廁時，發現馬桶坐墊上被畫了圓圈，旁邊還寫著「夾會痛」三個字，仔細一看，果然有條細長裂縫，讓他忍不住感嘆：「實在是太貼心了」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」上傳照片後，立刻引發熱烈回應。許多人懷疑這是苦主親手留下的「血淚留言」，形容大腿肉被夾到那一瞬間會痛到跳起來，整個人彈開；也有網友吐露自身經驗，起身的瞬間比運動還激烈，就算冷氣再強也抵不過那一夾的刺痛，「回想童年被夾過的經驗，現在仍心有餘悸」。

網友們也提出各種創意「修補方案」，例如拿膠帶黏起來，或用三秒膠補裂縫。還有人笑說，出門不可能隨身攜帶工具，推測留言者應該只帶了筆，「這種馬桶蓋價格不高，乾脆直接花錢了事，兩三百元就能換新的」。

甚至有人將留言者比喻為廁所界的「馬桶超人」，指出每一條警語背後，幾乎都來自一次親身經驗。留言串中出現不少誇張故事，有人回憶被夾後痛到連隔壁都能聽見慘叫；也有人曾用膠帶修補裂縫，結果被家人撕掉，下一次再度中招。短短三字提醒，成了最實用的公廁防線，讓人大讚：這根本是「救人於夾縫間」的神筆之作。

公共廁所裡的塗鴉並不少見，有些內容卻讓人哭笑不得。一名網友近日在外如廁時，發現馬桶坐墊上被畫了圓圈，旁邊還寫著「夾會痛」三個字，仔細一看，果然有條細長裂縫，讓他忍不住感嘆：「實在是太貼心了」。

