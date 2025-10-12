公車站牌藏「1功能」超實用 一票人驚呼：現在才知道

平常用來追蹤公車動態的電子站牌，其實還藏著許多人不知道的小功能。桃園一名網友日前在Threads上分享發現，站牌上的感應區不只顯示公車資訊，還能查出悠遊卡或一卡通的餘額，貼文短短幾天就吸引超過二十二萬人次瀏覽，讓通勤族驚呼，「原來站牌這麼厲害」。

原PO表示，拍攝地點位於八德興豐路一帶，只要將具感應功能的卡片放上去，螢幕就會顯示餘額數字。他也補充，這種電子站牌在不少地區都有設置，但自己本身採用自動儲值的方式，因此並不確定是否能加值。

留言區隨即湧入大量回應，許多人直呼第一次知道，「每天經過卻從沒發現」、「原來那個小框框不是裝飾」；也有網友幽默表示，站在路邊查卡片會被其他人看到餘額，「全世界都看到我只剩五元」、「字放這麼大，讓大家看到我的餘額太害羞了」。

有人透露這項功能早在十年前就出現，有電子看板的站牌多半設置感應區，但僅限查詢餘額，不能儲值；也有通勤族補充，現在多數人會用手機App直接讀取或儲值悠遊卡，因此站牌功能逐漸被忽略。不過，在沒有便利商店的地區，「就地一刷」反而成為最即時的查詢方式。