新北耶誕城即將開幕！網傳「3字」活動主題讓板橋人崩潰：小丑是我

聯合新聞網／ 綜合報導
2025新北耶誕城將於11月14日開城，一連展45天至12月28日，每年雖然吸引大批遊客，卻讓板橋居民相當頭痛。示意圖／本報系資料照片
2025新北耶誕城將於11月14日開城，一連展45天至12月28日，每年雖然吸引大批遊客，卻讓板橋居民相當頭痛。對此，一名網友分享，網路上盛傳今年的活動主題為「馬戲團」，讓他笑稱「小丑是板橋人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，傳聞今年新北歡樂耶誕城的主題是馬戲團，讓他忍不住自嘲發問「小丑是板橋人嗎？」，短短一句話引來2萬多名網友按讚。

貼文一出後，不少網友都笑稱「板橋人每年都是小丑」、「小丑是我們這些沒另一半的」、「怎麼感覺這句話會讓板橋人破防…」、「根本把全新北市民都當小丑在整吧」、「寧願要辦新北惡夢城，也不願意把46000發給市民，小丑是全新北市人」、「不好意思，不發錢，一起當小丑」。

此外，也有不少板橋人哀嚎「我板橋人拒絕接受」、「不許說了，撒旦城要開始惹」、「我就是板橋的小丑」、「板橋人一年一度的惡夢再起」、「到底什麼時候才能終結新北耶誕城啊？」。

