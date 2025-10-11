最美風景是人！陸客來台5天狂誇台人熱情 卻因1缺點難以久留

一名來自中國大陸的網友近日分享首次來台旅遊的體驗，表示雖然目前陸客尚未開放自由行，但因自己在日本留學，能夠申請入台證順利來台。他此行造訪了台北、墾丁與高雄等地，整體旅遊體驗令人滿意，尤其對台灣民眾的友善態度留下深刻印象。

他在Dcard發文指出，台灣人普遍非常親切，不論在街上或捷運站問路，對方都會熱心協助，甚至還有長輩擔心說明不夠清楚，特地追上來補充說明。這讓他感受到台灣人真誠又友善，毫無壓力。他也特別提到中正紀念堂與忠烈祠對大陸旅客而言具有特殊意義，是行程中印象最深刻的景點。

在住宿方面，他表示選擇入住青年旅館，原本擔心可能會吵鬧，但實際體驗相當安靜舒適，與中國大陸的住宿體驗不同。而在美食方面，他特別喜歡滷肉飯，不過像是肉羹飯、麵線、腿庫飯等台灣在地小吃就比較不習慣。此外，他也分享在夜市購買烤雞肉串時，發現店家竟以微波爐加熱，讓他感到意外。

雖然整體行程讓他留下不錯印象，但他也坦言台灣天氣較熱，有些難以適應。不過，在高雄旅遊時結識了一位來自屏東的朋友，還請他喝威士忌、抽雪茄，並教他在墾丁搭車時只要揮手就能攔車，讓他感受到人與人之間並無隔閡。他總結表示，這次台灣之旅比預期中更愉快，「真的很讚」。

文章一出後，也引起不少網友回應，「中國人也挺熱情啊，主要都是看地區吧」、「再一個月就涼爽了」、「多玩幾天啦老哥，跟大家聊上兩句你會喜歡台灣的」、「歡迎再來」、「我男友也是中國人，之前來交換就被我騙走了」、「兄弟等你撈個台灣老婆了」。

