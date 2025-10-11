快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
陸客分享來台遊玩經驗。（歐新社）
一名來自中國大陸的網友近日分享首次來台旅遊的體驗，表示雖然目前陸客尚未開放自由行，但因自己在日本留學，能夠申請入台證順利來台。他此行造訪了台北、墾丁與高雄等地，整體旅遊體驗令人滿意，尤其對台灣民眾的友善態度留下深刻印象。

他在Dcard發文指出，台灣人普遍非常親切，不論在街上或捷運站問路，對方都會熱心協助，甚至還有長輩擔心說明不夠清楚，特地追上來補充說明。這讓他感受到台灣人真誠又友善，毫無壓力。他也特別提到中正紀念堂與忠烈祠對大陸旅客而言具有特殊意義，是行程中印象最深刻的景點。

在住宿方面，他表示選擇入住青年旅館，原本擔心可能會吵鬧，但實際體驗相當安靜舒適，與中國大陸的住宿體驗不同。而在美食方面，他特別喜歡滷肉飯，不過像是肉羹飯、麵線、腿庫飯等台灣在地小吃就比較不習慣。此外，他也分享在夜市購買烤雞肉串時，發現店家竟以微波爐加熱，讓他感到意外。

雖然整體行程讓他留下不錯印象，但他也坦言台灣天氣較熱，有些難以適應。不過，在高雄旅遊時結識了一位來自屏東的朋友，還請他喝威士忌、抽雪茄，並教他在墾丁搭車時只要揮手就能攔車，讓他感受到人與人之間並無隔閡。他總結表示，這次台灣之旅比預期中更愉快，「真的很讚」。

文章一出後，也引起不少網友回應，「中國人也挺熱情啊，主要都是看地區吧」、「再一個月就涼爽了」、「多玩幾天啦老哥，跟大家聊上兩句你會喜歡台灣的」、「歡迎再來」、「我男友也是中國人，之前來交換就被我騙走了」、「兄弟等你撈個台灣老婆了」。

新北耶誕城即將開幕！網傳「3字」活動主題讓板橋人崩潰：小丑是我

2025新北耶誕城將於11月14日開城，一連展45天至12月28日，每年雖然吸引大批遊客，卻讓板橋居民相當頭痛。對此，一名網友分享，網路上盛傳今年的活動主題為「馬戲團」，讓他笑稱「小丑是板橋人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

最美風景是人！陸客來台5天狂誇台人熱情 卻因1缺點難以久留

一名來自中國大陸的網友近日分享首次來台旅遊的體驗，表示雖然目前陸客尚未開放自由行，但因自己在日本留學，能夠申請入台證順利來台。他此行造訪了台北、墾丁與高雄等地，整體旅遊體驗令人滿意，尤其對台灣民眾的友善態度留下深刻印象。

外送要不要送上樓爭議多 網：盼平台定附加樓層費

一名網友近日在論壇詢問，外送員應不應該將商品送到消費者門口，留言區的網友議論紛紛，有人直言「外送員不爽的是系統都不給樓層指示」。有人認為外送員將商品送到1樓以上地點應該加收「樓層費」，也有人請求平台訂定收費標準。不過有外送員透露自己的經驗是，將商品送到消費者家門口會看到消費者的裸體，也有網友則認為讓非住戶的外送員上樓到家門口有風險。

當代聯誼大變質…月老配對見一票「科技新貴」 網友嘆：根本人肉市場

近期台中樂成宮舉辦的「樂見真愛・成就幸福」單身聯誼活動在網路上爆紅，開放報名的400個名額瞬間秒殺，男生名額甚至在4分鐘內搶光。這場由全台三大最靈驗月老廟之一主辦的活動，參加者不只可以拿到象徵緣分的「金磚甜點」，還有月老加持的好運加分，成為單身男女趨之若鶩的戀愛新管道。

男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

近年販賣機商品越來越多元，從飲料、零食到生鮮、紀念品都有，不過近日有部落客在北捷台北101站發現一台「婚戒販賣機」，裡面竟然全是珠寶飾品，最便宜不到3千元，最貴則超過4萬元，讓她驚呼「這也太酷了吧！」消息曝光後立刻掀起熱議，不少網友直呼「台灣治安好到不可思議」。

九份、十分真有「國際級」魅力？網揭3大致命缺點

即使國旅爭議不斷，但台灣的觀光景點仍然吸引不少外國人造訪。有網友好奇為何不少日本人都喜歡去新北市的九份、十分，這兩地真的有達到觀光等級嗎？多數人也認同這兩地值得去，但也有人點出3項缺點。

