聯合新聞網／ 綜合報導
網友在論壇討論外送員須不須將商品送上樓。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
網友在論壇討論外送員須不須將商品送上樓。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

一名網友近日在論壇詢問，外送員應不應該將商品送到消費者門口，留言區的網友議論紛紛，有人直言「外送員不爽的是系統都不給樓層指示」。有人認為外送員將商品送到1樓以上地點應該加收「樓層費」，也有人請求平台訂定收費標準。不過有外送員透露自己的經驗是，將商品送到消費者家門口會看到消費者的裸體，也有網友則認為讓非住戶的外送員上樓到家門口有風險。

原PO在PTT以「外送應不應該送上樓？」為題發文表示，他觀察到在台灣有外送員不將商品送上樓，可能是台灣老公寓沒有電梯，導致外送員要將商品送到消費者家門口只能爬樓梯，原PO在文末問，「外送員到底應不應該送上樓呢？大家怎麼看？」

根據「foodpanda」、「foodmo」官方規定，foodpanda外送員應該避免「未送餐至客人指定地點（含抵達樓層、房號）」；foodm的作業安全指引則是要求避免「未送餐至消費者指定地點」。

至於樓層費方面，交通部近日則預告訂定外送合理運價準則，外送的訂單可望收等待費、樓層費等。

有網友對於平台規定提出看法，「一直以來都是官方在搞好嗎？單價提高就沒有這堆鳥事了，外送員不爽的是系統都不給樓層指示」、「熊貓承攬條款裡面就寫5樓以下要送上樓，現在也只敢寫『建議』才會整天吵」、「請平臺訂定收費標準，就這樣」、「現在送家具都寫明樓層加錢了，平台兩邊都不想得罪，給你互鬥，他沒差」。

有人建議外送附加樓層費，「為什麼不附加樓層費？沒爬樓費為什麼要送上樓」、「一堆公寓5樓的很愛叫外送，讓你送上去，省他的時間和體力，但都不會給小費」、「台灣外送員拿的錢很少，我覺得不爬合理，給他加50%我就支持爬樓」、「應該要加上樓費，一樓＋20」、「爬樓梯加錢就好啦，一層多10%」、「加樓層費就可以啊，一層50，大家都願送」、「一單40、時薪120，（居然）還要爬樓梯」、「讓市場決定，接不到單的，頂加還不是乖乖爬」、「外送黃金時段要衝單量，破公寓已經是送上樓最不花時間的」、「備註上樓給小費，頂加給5元可以嗎」。

有網友則分享自己的觀點與經驗，「所以越來越少人買外送啊，消費者買的是方便、買的是時間，看起來沒有比較方便、沒有比較省時間」、「送上去常常看到裸體耶」、「為啥要讓不認識的人上來，很危險耶」。

外送員 外送 外送平台

外送要不要送上樓爭議多 網：盼平台定附加樓層費

