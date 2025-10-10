快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

當代聯誼大變質…月老配對見一票「科技新貴」 網友嘆：根本人肉市場

聯合新聞網／ 綜合報導
聯誼示意圖。圖／Ingimage
聯誼示意圖。圖／Ingimage

近期台中樂成宮舉辦的「樂見真愛・成就幸福」單身聯誼活動在網路上爆紅，開放報名的400個名額瞬間秒殺，男生名額甚至在4分鐘內搶光。這場由全台三大最靈驗月老廟之一主辦的活動，參加者不只可以拿到象徵緣分的「金磚甜點」，還有月老加持的好運加分，成為單身男女趨之若鶩的戀愛新管道。

不過，有網友在Dcard上發文提出疑問，認為這類月老聯誼的參加者條件實在太「頂」了，不乏科技業、金融界的新貴，還有醫護、公職人員等高穩定族群。他忍不住發問：「現在找對象，是不是條件都要先拿出來比啊？」這番言論引起不少共鳴，也讓不少網友開始重新思考，聯誼到底是認真找對象，還是無聲的「條件審核大會」？

不少參加過聯誼的網友更直言，這樣的活動其實早已不是單純的認識交流。「去過幾次換桌聯誼，真心覺得就是個人肉市場，每個人都在拼命展現自己，但現實就是彼此都看不上。」有網友提到，自己外型不錯、有工作、有投資，卻始終在聯誼中沒有後續，「可能因為我看起來不好掌控，太精明幹練，大家還是比較喜歡溫柔婉約的」。

許多網友也在留言區表達不同聲音。有人調侃：「你以為他們在聯誼，其實是在交易」、「還以為是什麼企業大型面試」，也有人指出，「條件好的早就被搶光了，還需要參加這種活動？」甚至有人提出社會觀察：「4分鐘男性報名額滿，是不是某種求偶焦慮的反映？」

單身聯誼活動 月老 戀愛

延伸閱讀

台中必拜「最靈驗月老廟」400單身族求脫單 金磚甜點意外爆紅

彰化北斗「寶斗良緣節」 王惠美發紅包：1年內締結良緣加碼送結婚禮

這尊月老牽紅線也助好人緣 彰化北斗觀光產促會籲未婚男女來聯誼

29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

相關新聞

當代聯誼大變質…月老配對見一票「科技新貴」 網友嘆：根本人肉市場

近期台中樂成宮舉辦的「樂見真愛・成就幸福」單身聯誼活動在網路上爆紅，開放報名的400個名額瞬間秒殺，男生名額甚至在4分鐘內搶光。這場由全台三大最靈驗月老廟之一主辦的活動，參加者不只可以拿到象徵緣分的「金磚甜點」，還有月老加持的好運加分，成為單身男女趨之若鶩的戀愛新管道。

男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

近年販賣機商品越來越多元，從飲料、零食到生鮮、紀念品都有，不過近日有部落客在北捷台北101站發現一台「婚戒販賣機」，裡面竟然全是珠寶飾品，最便宜不到3千元，最貴則超過4萬元，讓她驚呼「這也太酷了吧！」消息曝光後立刻掀起熱議，不少網友直呼「台灣治安好到不可思議」。

九份、十分真有「國際級」魅力？網揭3大致命缺點

即使國旅爭議不斷，但台灣的觀光景點仍然吸引不少外國人造訪。有網友好奇為何不少日本人都喜歡去新北市的九份、十分，這兩地真的有達到觀光等級嗎？多數人也認同這兩地值得去，但也有人點出3項缺點。

從教師節到光復節…他嫌連假太多很累 眾人酸爆：可無薪上班

今（2025）年下半年開始新增了3天的國定假日，分別是9月28日教師節、10月25日光復節與12月25日行憲紀念日，而10月份就包含了中秋節、國慶日以及光復節3個連假，有網友對此好奇大家會不會覺得連假太多了？

50嵐「麵茶紅茶拿鐵」爆紅 員工忙到翻超崩潰：別再點了

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，引起不少話題，不少人喝了為之驚豔，也帶動了買氣。不過有一名50嵐的員工抱怨太多人點這款飲料，讓他忙到快發瘋，貼文也引發熱議，不少愛好者也大讚真的很好喝。

暖心提供屋子供國軍休息 屋主1動作讓眾人感動：軍民一家親

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台許多志工、民間團體以及「鏟子超人」紛紛湧入救災，國軍也發揮「軍民一家」的精神，協助災民清理家園。有網友在臉書分享一張照片，幾位國軍弟兄躺在一間清理乾淨的民宅內休息，屋主還在門口掛了一塊大帆布來幫忙擋風沙，讓許多人看了相當感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。