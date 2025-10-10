當代聯誼大變質…月老配對見一票「科技新貴」 網友嘆：根本人肉市場

近期台中樂成宮舉辦的「樂見真愛・成就幸福」單身聯誼活動在網路上爆紅，開放報名的400個名額瞬間秒殺，男生名額甚至在4分鐘內搶光。這場由全台三大最靈驗月老廟之一主辦的活動，參加者不只可以拿到象徵緣分的「金磚甜點」，還有月老加持的好運加分，成為單身男女趨之若鶩的戀愛新管道。

不過，有網友在Dcard上發文提出疑問，認為這類月老聯誼的參加者條件實在太「頂」了，不乏科技業、金融界的新貴，還有醫護、公職人員等高穩定族群。他忍不住發問：「現在找對象，是不是條件都要先拿出來比啊？」這番言論引起不少共鳴，也讓不少網友開始重新思考，聯誼到底是認真找對象，還是無聲的「條件審核大會」？

不少參加過聯誼的網友更直言，這樣的活動其實早已不是單純的認識交流。「去過幾次換桌聯誼，真心覺得就是個人肉市場，每個人都在拼命展現自己，但現實就是彼此都看不上。」有網友提到，自己外型不錯、有工作、有投資，卻始終在聯誼中沒有後續，「可能因為我看起來不好掌控，太精明幹練，大家還是比較喜歡溫柔婉約的」。

許多網友也在留言區表達不同聲音。有人調侃：「你以為他們在聯誼，其實是在交易」、「還以為是什麼企業大型面試」，也有人指出，「條件好的早就被搶光了，還需要參加這種活動？」甚至有人提出社會觀察：「4分鐘男性報名額滿，是不是某種求偶焦慮的反映？」