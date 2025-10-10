男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

近年販賣機商品越來越多元，從飲料、零食到生鮮、紀念品都有，不過近日有部落客在北捷台北101站發現一台「婚戒販賣機」，裡面竟然全是珠寶飾品，最便宜不到3千元，最貴則超過4萬元，讓她驚呼「這也太酷了吧！」消息曝光後立刻掀起熱議，不少網友直呼「台灣治安好到不可思議」。

部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書分享，她日前經過台北101捷運站時發現一台販賣機，遠看以為是普通飲料販賣機，走近才發現裡面擺滿了戒指、項鍊、耳環等商品，而且全都是品牌珠寶，包括培育鑽石婚戒、玫瑰金與鉑金材質，從0.5克拉到1克拉都有，最便宜的銀戒才2990元，最貴到4萬多元，包裝相當精緻，甚至還有迪士尼聯名款，讓她忍不住笑說「完全可以在捷運站完成閃電求婚！」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，許多人對台灣治安感到驚訝，「這樣的機台放在捷運站竟然不怕被偷」、「台灣治安好到有點莫名其妙」、「這台如果賣雨傘反而會被偷」。也有人笑稱這是「男生的救星」，「忘記紀念日就來這裡買一個擋一下」、「吵架時買個項鍊馬上止血」、「女友在這站鬧脾氣，男生應該馬上知道要去哪裡了」。

也有網友從另個角度開玩笑：「這是道歉神器」、「以後封鎖這站比較安全」。不過也有人提醒，機台販售多為培育鑽與925銀材質，購買前仍應確認商品資訊，以免送禮後鬧出誤會。

據《NOWnews》報導，這台婚戒販賣機是由台北市中山區的珠寶品牌「WEDDING CODE」所設置，於今（2025）年8月正式上架，地點位於台北101捷運站內。業者透露，上架短短5天就賣出8組商品，其中7組是項鍊、1組為對戒，顯示民眾對此新奇消費概念相當感興趣。

品牌方表示，之所以選擇在人潮眾多、情侶聚集的信義區設置販賣機，是因為疫情後許多情侶對於求婚比較注重當下感覺和氣氛，而不再重儀式，販賣機剛好能滿足臨時求婚或特殊節日送禮的需求，也讓捷運站多了一份意想不到的浪漫驚喜。