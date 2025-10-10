快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書分享台北101捷運站的飾品販賣機，引起許多人的討論。 圖擷自「Tigerdog/老虎狗」臉書
部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書分享台北101捷運站的飾品販賣機，引起許多人的討論。 圖擷自「Tigerdog/老虎狗」臉書

近年販賣機商品越來越多元，從飲料、零食到生鮮、紀念品都有，不過近日有部落客在北捷台北101站發現一台「婚戒販賣機」，裡面竟然全是珠寶飾品，最便宜不到3千元，最貴則超過4萬元，讓她驚呼「這也太酷了吧！」消息曝光後立刻掀起熱議，不少網友直呼「台灣治安好到不可思議」。

部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書分享，她日前經過台北101捷運站時發現一台販賣機，遠看以為是普通飲料販賣機，走近才發現裡面擺滿了戒指、項鍊、耳環等商品，而且全都是品牌珠寶，包括培育鑽石婚戒、玫瑰金與鉑金材質，從0.5克拉到1克拉都有，最便宜的銀戒才2990元，最貴到4萬多元，包裝相當精緻，甚至還有迪士尼聯名款，讓她忍不住笑說「完全可以在捷運站完成閃電求婚！」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，許多人對台灣治安感到驚訝，「這樣的機台放在捷運站竟然不怕被偷」、「台灣治安好到有點莫名其妙」、「這台如果賣雨傘反而會被偷」。也有人笑稱這是「男生的救星」，「忘記紀念日就來這裡買一個擋一下」、「吵架時買個項鍊馬上止血」、「女友在這站鬧脾氣，男生應該馬上知道要去哪裡了」。

也有網友從另個角度開玩笑：「這是道歉神器」、「以後封鎖這站比較安全」。不過也有人提醒，機台販售多為培育鑽與925銀材質，購買前仍應確認商品資訊，以免送禮後鬧出誤會。

據《NOWnews》報導，這台婚戒販賣機是由台北市中山區的珠寶品牌「WEDDING CODE」所設置，於今（2025）年8月正式上架，地點位於台北101捷運站內。業者透露，上架短短5天就賣出8組商品，其中7組是項鍊、1組為對戒，顯示民眾對此新奇消費概念相當感興趣。

品牌方表示，之所以選擇在人潮眾多、情侶聚集的信義區設置販賣機，是因為疫情後許多情侶對於求婚比較注重當下感覺和氣氛，而不再重儀式，販賣機剛好能滿足臨時求婚或特殊節日送禮的需求，也讓捷運站多了一份意想不到的浪漫驚喜。

販賣機 北捷 台北捷運 台北101

延伸閱讀

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

Tiffany 2025 Blue Book全新高級珠寶米蘭亮相 奇幻之海重現經典設計

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

上班注意！中和新蘆線車門異常 北捷列車調整班距

相關新聞

男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

近年販賣機商品越來越多元，從飲料、零食到生鮮、紀念品都有，不過近日有部落客在北捷台北101站發現一台「婚戒販賣機」，裡面竟然全是珠寶飾品，最便宜不到3千元，最貴則超過4萬元，讓她驚呼「這也太酷了吧！」消息曝光後立刻掀起熱議，不少網友直呼「台灣治安好到不可思議」。

九份、十分真有「國際級」魅力？網揭3大致命缺點

即使國旅爭議不斷，但台灣的觀光景點仍然吸引不少外國人造訪。有網友好奇為何不少日本人都喜歡去新北市的九份、十分，這兩地真的有達到觀光等級嗎？多數人也認同這兩地值得去，但也有人點出3項缺點。

從教師節到光復節…他嫌連假太多很累 眾人酸爆：可無薪上班

今（2025）年下半年開始新增了3天的國定假日，分別是9月28日教師節、10月25日光復節與12月25日行憲紀念日，而10月份就包含了中秋節、國慶日以及光復節3個連假，有網友對此好奇大家會不會覺得連假太多了？

50嵐「麵茶紅茶拿鐵」爆紅 員工忙到翻超崩潰：別再點了

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，引起不少話題，不少人喝了為之驚豔，也帶動了買氣。不過有一名50嵐的員工抱怨太多人點這款飲料，讓他忙到快發瘋，貼文也引發熱議，不少愛好者也大讚真的很好喝。

暖心提供屋子供國軍休息 屋主1動作讓眾人感動：軍民一家親

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台許多志工、民間團體以及「鏟子超人」紛紛湧入救災，國軍也發揮「軍民一家」的精神，協助災民清理家園。有網友在臉書分享一張照片，幾位國軍弟兄躺在一間清理乾淨的民宅內休息，屋主還在門口掛了一塊大帆布來幫忙擋風沙，讓許多人看了相當感動。

機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費

台灣的機車數量多，除了一般道路邊會劃設停車格以外，有些地方還會在人行道上設置車格，但機車可別騎上人行道，以免吃上罰單。有一名女網友在臉書「爆料公社」發文，表示日前為了停車，把機車騎上人行道，結果苦吞一張罰單，讓她自嘲當作是繳學費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。