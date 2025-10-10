快訊

九份、十分真有「國際級」魅力？網揭3大致命缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
九份是許多外國旅客來台必造訪的觀光景點。圖／聯合報系資料照片
即使國旅爭議不斷，但台灣的觀光景點仍然吸引不少外國人造訪。有網友好奇為何不少日本人都喜歡去新北市的九份、十分，這兩地真的有達到觀光等級嗎？多數人也認同這兩地值得去，但也有人點出3項缺點。

原PO在PTT發文表示，很多日本人來台幾乎都會去九份、十分觀光，這種狀況就好像大陸人來台灣一定要去阿里山一樣，但他自己本身就是新北人，反而20年沒去過九份和十分，這也讓他好奇想問「九份、十分真的那麼讚嗎？真的有那麼國際級好玩嗎？」

貼文引發不少討論，多數人認同這兩地值得一遊，「很多煤礦遺跡」、「算是台灣西半部比較能逛的景點」、「一早起床在無人的山城走跳很有趣，氣氛很好的」、「爬山風景不錯，能看山看海」、「十分瀑布不錯，採礦感性也算有特色」、「賣昭和情懷」、「十分瀑布壯觀」、「推薦住一晚，下午到那邊就可以，早上跟傍晚還是很美的，尤其早上」。

但也有網友認為交通、停車、人潮過多是缺點，「無聊又難停車，十年以上沒去過了」、「沒有人的時候氣氛還可以，但一堆人就很煩」、「人擠人擠爆，觀光品質超低落」、「最近去了九份，相隔五年感覺沒什麼進步，交通依然落後」。

九份 觀光

相關新聞

即使國旅爭議不斷，但台灣的觀光景點仍然吸引不少外國人造訪。有網友好奇為何不少日本人都喜歡去新北市的九份、十分，這兩地真的有達到觀光等級嗎？多數人也認同這兩地值得去，但也有人點出3項缺點。

從教師節到光復節…他嫌連假太多很累 眾人酸爆：可無薪上班

今（2025）年下半年開始新增了3天的國定假日，分別是9月28日教師節、10月25日光復節與12月25日行憲紀念日，而10月份就包含了中秋節、國慶日以及光復節3個連假，有網友對此好奇大家會不會覺得連假太多了？

50嵐「麵茶紅茶拿鐵」爆紅 員工忙到翻超崩潰：別再點了

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，引起不少話題，不少人喝了為之驚豔，也帶動了買氣。不過有一名50嵐的員工抱怨太多人點這款飲料，讓他忙到快發瘋，貼文也引發熱議，不少愛好者也大讚真的很好喝。

暖心提供屋子供國軍休息 屋主1動作讓眾人感動：軍民一家親

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台許多志工、民間團體以及「鏟子超人」紛紛湧入救災，國軍也發揮「軍民一家」的精神，協助災民清理家園。有網友在臉書分享一張照片，幾位國軍弟兄躺在一間清理乾淨的民宅內休息，屋主還在門口掛了一塊大帆布來幫忙擋風沙，讓許多人看了相當感動。

機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費

台灣的機車數量多，除了一般道路邊會劃設停車格以外，有些地方還會在人行道上設置車格，但機車可別騎上人行道，以免吃上罰單。有一名女網友在臉書「爆料公社」發文，表示日前為了停車，把機車騎上人行道，結果苦吞一張罰單，讓她自嘲當作是繳學費。

最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘

不少人會自創料理，網友曾分享，麻辣牛肉麵加無糖豆漿、維力炸醬麵加巧克力、皮蛋加布丁等等吃法。

