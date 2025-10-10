九份、十分真有「國際級」魅力？網揭3大致命缺點

即使國旅爭議不斷，但台灣的觀光景點仍然吸引不少外國人造訪。有網友好奇為何不少日本人都喜歡去新北市的九份、十分，這兩地真的有達到觀光等級嗎？多數人也認同這兩地值得去，但也有人點出3項缺點。

原PO在PTT發文表示，很多日本人來台幾乎都會去九份、十分觀光，這種狀況就好像大陸人來台灣一定要去阿里山一樣，但他自己本身就是新北人，反而20年沒去過九份和十分，這也讓他好奇想問「九份、十分真的那麼讚嗎？真的有那麼國際級好玩嗎？」

貼文引發不少討論，多數人認同這兩地值得一遊，「很多煤礦遺跡」、「算是台灣西半部比較能逛的景點」、「一早起床在無人的山城走跳很有趣，氣氛很好的」、「爬山風景不錯，能看山看海」、「十分瀑布不錯，採礦感性也算有特色」、「賣昭和情懷」、「十分瀑布壯觀」、「推薦住一晚，下午到那邊就可以，早上跟傍晚還是很美的，尤其早上」。

但也有網友認為交通、停車、人潮過多是缺點，「無聊又難停車，十年以上沒去過了」、「沒有人的時候氣氛還可以，但一堆人就很煩」、「人擠人擠爆，觀光品質超低落」、「最近去了九份，相隔五年感覺沒什麼進步，交通依然落後」。