從教師節到光復節…他嫌連假太多很累 眾人酸爆：可無薪上班

聯合新聞網／ 綜合報導
每到連續假期，一些觀光景點都會湧入不少人潮，圖為八里左岸。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
今（2025）年下半年開始新增了3天的國定假日，分別是9月28日教師節、10月25日光復節與12月25日行憲紀念日，而10月份就包含了中秋節國慶日以及光復節3個連假，有網友對此好奇大家會不會覺得連假太多了？

這名網友在PTT發文表示，今年10月罕見地出現了3個連假，每個連假都是3天，不免覺得有點太多了，而且重點是股市不開盤，讓他沒辦法看股票。原PO也好奇大家會不會也嫌連假太多，覺得很討厭呢？

貼文引來不少噓聲，「不會啊，我還多請2天，爽啦」、「覺得假太多，請自願無薪加班。老闆超開心」、「看工作性質，我是不討厭」、「不會，什麼樣的人不想放假啊」、「有薪假讓你放假還有薪水，不好嗎？」、「有人那麼愛上班？連假越多越好，根本賺爛」、「你可以去上班啊，給你放假還不要是有奴」。

但也有少數人認同連假的確太多，「放假工作又沒人做，我是沒有多開心，只是壓縮處理時間」、「連假就是低品質放假」、「會，因為假日我都要上班」。

還有網友發文覺得從9月底的教師節連假，一直到10月的3個連假，讓他覺得很累，認為休假的天數還是2天比較剛好，但同樣也遭到不少人吐槽，「放假也嫌，不放假也嫌，最難搞就是你」、「慣老闆很喜歡你的文」、「你好無聊，很不會生活」、「你開公司算了，然後每天上班」、「你可以自主加班不領薪啊」。

連假 國定假日 中秋節 國慶 光復節 教師節

