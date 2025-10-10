50嵐「麵茶紅茶拿鐵」爆紅 員工忙到翻超崩潰：別再點了
手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，引起不少話題，不少人喝了為之驚豔，也帶動了買氣。不過有一名50嵐的員工抱怨太多人點這款飲料，讓他忙到快發瘋，貼文也引發熱議，不少愛好者也大讚真的很好喝。
這名50嵐員工在Threads發文表示，因為「麵茶紅茶拿鐵」爆紅，每天上班都有很多客人點這款飲料，也因此一天可以用掉好幾包錫蘭紅茶跟好幾罐牛奶了，讓他非常崩潰，直呼「別再給我點麵茶了！我快發瘋了，我還寧願泡烏龍拿鐵」。
貼文引起不少討論，「你不小心發起喝麵茶運動了」、「可是很好喝欸，我都喝麵茶烏龍奶」、「麵茶紅茶好喝嗎？是不是就早餐店的米漿套紅茶」、「難怪昨天去門市點了一杯麵茶冰淇淋紅茶拿鐵，店員感覺很無奈」、「好好喝，要不是為了荷包著想，真的天天喝」；還有網友表示，「今天去買，店員很不友善的說賣完了？有可能是不想賣嗎？」對此原PO解釋因為麵茶粉要用秤的，不太可能會賣完，除非那家店的麵茶粉叫很少。
50嵐小編日前在社群平台「Threads」表示北區50嵐正式開賣「麵茶系列」，所有飲品皆可加麵茶，但酸類飲品不建議搭配。不少愛好者嘗鮮後非常驚豔，甚至還分享不同喝法，例如更換茶底或加冰淇淋，更有不一樣的風味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言