50嵐「麵茶紅茶拿鐵」爆紅 員工忙到翻超崩潰：別再點了

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，引起不少話題，不少人喝了為之驚豔，也帶動了買氣。不過有一名50嵐的員工抱怨太多人點這款飲料，讓他忙到快發瘋，貼文也引發熱議，不少愛好者也大讚真的很好喝。

這名50嵐員工在Threads發文表示，因為「麵茶紅茶拿鐵」爆紅，每天上班都有很多客人點這款飲料，也因此一天可以用掉好幾包錫蘭紅茶跟好幾罐牛奶了，讓他非常崩潰，直呼「別再給我點麵茶了！我快發瘋了，我還寧願泡烏龍拿鐵」。

貼文引起不少討論，「你不小心發起喝麵茶運動了」、「可是很好喝欸，我都喝麵茶烏龍奶」、「麵茶紅茶好喝嗎？是不是就早餐店的米漿套紅茶」、「難怪昨天去門市點了一杯麵茶冰淇淋紅茶拿鐵，店員感覺很無奈」、「好好喝，要不是為了荷包著想，真的天天喝」；還有網友表示，「今天去買，店員很不友善的說賣完了？有可能是不想賣嗎？」對此原PO解釋因為麵茶粉要用秤的，不太可能會賣完，除非那家店的麵茶粉叫很少。

50嵐小編日前在社群平台「Threads」表示北區50嵐正式開賣「麵茶系列」，所有飲品皆可加麵茶，但酸類飲品不建議搭配。不少愛好者嘗鮮後非常驚豔，甚至還分享不同喝法，例如更換茶底或加冰淇淋，更有不一樣的風味。