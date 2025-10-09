暖心提供屋子供國軍休息 屋主1動作讓眾人感動：軍民一家親

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
十幾位國軍弟兄協助花蓮光復鄉民宅清淤，屋主開心地提供屋內空間讓他們休息。 圖擷自爆料公社
十幾位國軍弟兄協助花蓮光復鄉民宅清淤，屋主開心地提供屋內空間讓他們休息。 圖擷自爆料公社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台許多志工、民間團體以及「鏟子超人」紛紛湧入救災，國軍也發揮「軍民一家」的精神，協助災民清理家園。有網友在臉書分享一張照片，幾位國軍弟兄躺在一間清理乾淨的民宅內休息，屋主還在門口掛了一塊大帆布來幫忙擋風沙，讓許多人看了相當感動。

這名網友在臉書「爆料公社」PO出一張照片，只見一間民宅內的地板上躺著十幾位阿兵哥在休息，一旁還有電風扇，原來這是花蓮縣光復鄉一間受災戶民宅。原PO說屋主很開心有國軍弟兄的幫忙清理，於是將住家一樓的空間提供給弟兄們休息，但門口可能因為受到洪水衝擊而沒有大門遮擋，因此屋主暖心地掛起了一塊大帆布來擋風沙，讓國軍弟兄可以睡個好覺。

貼文讓不少人看了好感動，「國軍辛苦了，加油」、「辛苦了，謝謝每個為光復盡心盡力的英雄」、「民敬軍、軍愛民，同甘共苦，這才是一直以來的軍民一家親」、「致最高的敬意，感謝國軍」、「救災視同作戰，但真心建議大熱天的輕裝上陣就行了，太辛苦了」、「真的需要躺一下補充體力」。

藝人杜詩梅也將此照片轉貼在自己臉書，感動地表示在經過幾天齊心齊力，將滿目瘡痍的家具殘骸、厚厚的淤泥都清除乾淨，終於可以成為辛勞國軍弟兄的休憩空間。

花蓮 馬太鞍溪 光復鄉 杜詩梅 國軍 鏟子超人 志工

