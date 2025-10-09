快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費

聯合新聞網／ 綜合報導
機車族在停停車格時，要注意車格劃設的位置，以免不小心違規挨罰。照片為路邊停車格示意圖，非本文當事地點。圖／聯合報系資料照片
機車族在停停車格時，要注意車格劃設的位置，以免不小心違規挨罰。照片為路邊停車格示意圖，非本文當事地點。圖／聯合報系資料照片

台灣的機車數量多，除了一般道路邊會劃設停車格以外，有些地方還會在人行道上設置車格，但機車可別騎上人行道，以免吃上罰單。有一名女網友在臉書「爆料公社」發文，表示日前為了停車，把機車騎上人行道，結果苦吞一張罰單，讓她自嘲當作是繳學費。

從原PO分享的照片看到，她10月2日在台北市信義區松智路15巷停機車，因為停車格劃設在人行道上，於是便將車子騎上去，沒想到剛停好車警察就出現了。員警要求原PO出示身分證表示要開罰，但她認為停車格就畫在人行道上，自己停在格子裡為何還要被罰？員警則解釋「人行道不能騎車，要用牽的」。

原PO事後苦笑地說這張罰單600元到900元，就當作是繳交學費，也表示自己是交通法盲，警察開單是依法行事，因此虛心接受。她以自身經歷分享給更多人知道，以免大家不了解法規而挨罰。

貼文引起熱議，「正確，人行道只能用牽的」、「人行道不能騎車，好久以前就知道了」、「確實人行道要用牽的，字面上的意思！沒毛病，就花錢買知識」、「沒遇過還真的不知道，一般都圖個方便，直接騎到停車格」、「規劃問題，人行道就人行道，畫格子幹什麼」、「其實除了有公告的特定路段外，人行道連自行車都不能騎」、「知道歸知道，貪方便還是會騎上去的」、「本來就是啊，為何會覺得可以停車就代表可以騎車？」

《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款規定，汽機車不可行駛於人行道，違者可處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰；若致人死傷者，處駕駛人新臺幣6000元以上、90000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

原PO為了停車，把機車騎上人行道，結果遭到員警開罰單。 圖擷自爆料公社
原PO為了停車，把機車騎上人行道，結果遭到員警開罰單。 圖擷自爆料公社

停車格 罰單 機車族

延伸閱讀

板橋府中商圈男子突高處墜落 頭部猛撞人行道重創命危

汽車左轉撞飛直行機車 新竹男安全帽飛20公尺重創亡

接人行道地面破損難行 新北汐止大同路、保新街口要鋪平

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

相關新聞

機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費

台灣的機車數量多，除了一般道路邊會劃設停車格以外，有些地方還會在人行道上設置車格，但機車可別騎上人行道，以免吃上罰單。有一名女網友在臉書「爆料公社」發文，表示日前為了停車，把機車騎上人行道，結果苦吞一張罰單，讓她自嘲當作是繳學費。

最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘

不少人會自創料理，網友曾分享，麻辣牛肉麵加無糖豆漿、維力炸醬麵加巧克力、皮蛋加布丁等等吃法。

巴黎地鐵優先席全是年輕人！網對比台灣像「魔戒座」嘆：要面對內心掙扎

原po隨文並貼出在巴黎14號地鐵拍攝到的景象，表示巴黎地鐵車廂內的優先席，坐的全是年輕人。他強調：「尊重是互動的結果，而不是規範的形式。」在法國，遊戲規則存在，但不會取代人與人之間的良性溝通。

出國參加旅行團反而像「行軍」 他哀號：每天都6:30起床

出國玩有些人會選擇自由行，有些人寧願跟團，認為不用安排行程，可以讓旅遊更加輕鬆。日前有網友表示，他發現「出國跟團反而累得半死」，每一天早上6時30分就有提醒電話叫大家起床，直言過得比當兵累。對此，多數人表示「跟團本來就行程比較趕」。

行政院2026行事曆超美！她曝6款「全新設計」 網讚：現在才知道

2025年已邁入最後一季，行政院人事行政總處近期公布「2026年行事曆」，一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

中秋節是台灣三大節慶之一，不少人都會團聚烤肉。一名網友分享，以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，但今年氣氛明顯變淡，只有看到少數人在烤，讓他好奇為什麼大家不喜歡中秋節烤肉了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。