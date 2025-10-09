機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費

台灣的機車數量多，除了一般道路邊會劃設停車格以外，有些地方還會在人行道上設置車格，但機車可別騎上人行道，以免吃上罰單。有一名女網友在臉書「爆料公社」發文，表示日前為了停車，把機車騎上人行道，結果苦吞一張罰單，讓她自嘲當作是繳學費。

從原PO分享的照片看到，她10月2日在台北市信義區松智路15巷停機車，因為停車格劃設在人行道上，於是便將車子騎上去，沒想到剛停好車警察就出現了。員警要求原PO出示身分證表示要開罰，但她認為停車格就畫在人行道上，自己停在格子裡為何還要被罰？員警則解釋「人行道不能騎車，要用牽的」。

原PO事後苦笑地說這張罰單600元到900元，就當作是繳交學費，也表示自己是交通法盲，警察開單是依法行事，因此虛心接受。她以自身經歷分享給更多人知道，以免大家不了解法規而挨罰。

貼文引起熱議，「正確，人行道只能用牽的」、「人行道不能騎車，好久以前就知道了」、「確實人行道要用牽的，字面上的意思！沒毛病，就花錢買知識」、「沒遇過還真的不知道，一般都圖個方便，直接騎到停車格」、「規劃問題，人行道就人行道，畫格子幹什麼」、「其實除了有公告的特定路段外，人行道連自行車都不能騎」、「知道歸知道，貪方便還是會騎上去的」、「本來就是啊，為何會覺得可以停車就代表可以騎車？」

據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款規定，汽機車不可行駛於人行道，違者可處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰；若致人死傷者，處駕駛人新臺幣6000元以上、90000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。