快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友把隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，引起熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友把隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，引起熱烈討論。示意圖／ingimage

不少人會自創料理，網友曾分享，麻辣牛肉麵加無糖豆漿、維力炸醬麵加巧克力、皮蛋加布丁等等吃法。近日，有網友把隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，引起熱烈討論。

原po在臉書「爆廢公社二館」分享，他將隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，並表示「好吃」。照片中可見，一堆冷掉的隔夜薯條被泡軟，和水餃一起加在酸辣湯裡，這個特殊吃法，引起網友們熱議。

網友紛紛表示，「西式什菜湯」、「其實薯條丟玉米濃湯也很搭」、「好比Oreo或是可口奶滋泡在牛奶或豆漿裡，超好吃」。

但有網友認為，完全不能接受，「帶著你的隔夜薯條加酸辣湯餃滾出地球」、「不好意思，但我覺得看起來像廚餘」、「這是走在時代尖端的菜尾湯嗎？」、「這個人太狠…」、「我決定封鎖你」。

薯條 水餃 料理

延伸閱讀

社宅租金跟著房價漲？ 網怨：租金貴又沒補貼、沒家具

吃澱粉怕胖？網友瘋傳「亞洲媽媽祕訣」輕鬆減熱量 專家解釋背後原因

敲碗1年成真！夢幻甜點「翻轉布丁」限量52萬顆上市 開賣時間曝光

她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的很好吃

相關新聞

最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘

不少人會自創料理，網友曾分享，麻辣牛肉麵加無糖豆漿、維力炸醬麵加巧克力、皮蛋加布丁等等吃法。

巴黎地鐵優先席全是年輕人！網對比台灣像「魔戒座」嘆：要面對內心掙扎

原po隨文並貼出在巴黎14號地鐵拍攝到的景象，表示巴黎地鐵車廂內的優先席，坐的全是年輕人。他強調：「尊重是互動的結果，而不是規範的形式。」在法國，遊戲規則存在，但不會取代人與人之間的良性溝通。

出國參加旅行團反而像「行軍」 他哀號：每天都6:30起床

出國玩有些人會選擇自由行，有些人寧願跟團，認為不用安排行程，可以讓旅遊更加輕鬆。日前有網友表示，他發現「出國跟團反而累得半死」，每一天早上6時30分就有提醒電話叫大家起床，直言過得比當兵累。對此，多數人表示「跟團本來就行程比較趕」。

行政院2026行事曆超美！她曝6款「全新設計」 網讚：現在才知道

2025年已邁入最後一季，行政院人事行政總處近期公布「2026年行事曆」，一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

中秋節是台灣三大節慶之一，不少人都會團聚烤肉。一名網友分享，以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，但今年氣氛明顯變淡，只有看到少數人在烤，讓他好奇為什麼大家不喜歡中秋節烤肉了？

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人團聚烤肉。一名男網友分享，本來中秋節已經訂好餐廳，要和女友家人一起共度，沒想到卻被嫌「做電信行沒未來」、「四個人吃一萬塊不夠派頭」，讓他氣得改帶自己的家人去吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。