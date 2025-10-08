聽新聞
0:00 / 0:00
最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘
不少人會自創料理，網友曾分享，麻辣牛肉麵加無糖豆漿、維力炸醬麵加巧克力、皮蛋加布丁等等吃法。近日，有網友把隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，引起熱烈討論。
原po在臉書「爆廢公社二館」分享，他將隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，並表示「好吃」。照片中可見，一堆冷掉的隔夜薯條被泡軟，和水餃一起加在酸辣湯裡，這個特殊吃法，引起網友們熱議。
網友紛紛表示，「西式什菜湯」、「其實薯條丟玉米濃湯也很搭」、「好比Oreo或是可口奶滋泡在牛奶或豆漿裡，超好吃」。
但有網友認為，完全不能接受，「帶著你的隔夜薯條加酸辣湯餃滾出地球」、「不好意思，但我覺得看起來像廚餘」、「這是走在時代尖端的菜尾湯嗎？」、「這個人太狠…」、「我決定封鎖你」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言