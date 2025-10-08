巴黎地鐵優先席全是年輕人！網對比台灣像「魔戒座」嘆：要面對內心掙扎

台灣近日因「捷運優先席衝突」事件，再次讓從博愛座改為優先席的話題被熱議，旅居法國的作家昨(7)日在臉書粉專「法國生活日記」中分享了在巴黎地鐵車廂內的觀察，指出在巴黎一般民眾也會坐優先席，但遇到該禮讓的乘客，還是會主動讓位，引發網友熱烈討論。

他指出，巴黎地鐵中雖然也設有「優先席（places réservées）」，標示清楚，但乘客並不特別敬畏，「一般人也會坐，只要遇到孕婦、老人、行動不便或抱小孩的乘客時，彼此一個眼神或一句話，多數人就會主動讓位。」

原po隨文並貼出在巴黎14號地鐵拍攝到的景象，表示巴黎地鐵車廂內的優先席，坐的全是年輕人。他強調：「尊重是互動的結果，而不是規範的形式。」在法國，遊戲規則存在，但不會取代人與人之間的良性溝通。

網友對此則表示，巴黎地鐵的優先座數量不少，但並沒有被神聖化或引發爭議。人們更注重「是否真正有需要」，而非「誰有權坐」。旅居巴黎的網友也補充，若有人行動不便，只要開口請求，周遭乘客幾乎都會立刻起身；但若身體狀況良好，即使是長者，也不會要求他人讓座。

有網友留言指出：「在法國主動讓位給帶小孩的比較多，老人則會先詢問是否需要幫忙，因為假設別人需要，反而會被視為失禮。」另一位網友則笑說：「在巴黎地鐵上，如果是街友上車，大家不只是讓座，是整節車廂都會讓出來，原因只有鼻子知道。」幽默留言引發共鳴，也突顯歐洲地鐵文化中的包容與自我空間意識。

相較之下，台灣的「博愛座文化」近年屢次引發爭議。許多民眾仍將其視為「老人專用座」，而非「優先席」，甚至有人以道德批判的方式要求他人讓座。有網友留言感嘆：「現在願意主動讓座的人越來越少，很多人寧願閉眼或滑手機，假裝沒看到。」但也有人反駁：「沒有人應該要讓座，那是出於自願，不是義務。」

還有旅居日本的台灣人分享對比經驗：「日本老人非常有禮貌，要我讓我很願意。他們不會覺得理所當然，下車還會再道謝。反觀台灣，有些老人拿著打折票上車，卻覺得全車都該讓座，真的讓人反感。」

網友也以幽默方式形容優先席，覺得「坐優先席(博愛座)就像擁有魔戒一樣」，原po則親回表示：「擁有它的人都得面對內心的掙扎。」真正的修煉，就是如何拿捏那一份善意與界線。