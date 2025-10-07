行政院2026行事曆超美！她曝6款「全新設計」 網讚：現在才知道

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。示意圖／Ingimage
2025年已邁入最後一季，行政院人事行政總處近期公布「2026年行事曆」，一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期搜尋2026年行事曆時，意外發現行政院除了提供基本款的「粉白行事曆」之外，還有多款「彩色版本」，不僅標示更清晰、節日配色一目了然，連假資訊也超明確，讓她興奮直呼「設計得很好看欸！希望可以被更多人看到」。

貼文一出後，不少網友都表示「還以為只有桃紅色版本」、「什麼時候有這麼漂亮的！我一直在看粉紅色版本」、「謝謝妳分享，現在才知道的人+1」、「真的很好看，可可愛愛的」、「設計版好看許多」、「每年要印的時候都選擇障礙」、「每年都有喔，而且都有4-5款可以挑選」。

事實上，從行政院人事行政總處官網可以發現，2026年共有6款「彩色精美款」月曆，全數以「馬年」為主題進行設計規劃，有興趣的民眾可自行下載選用。

