快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

出國參加旅行團反而像「行軍」 他哀號：每天都6:30起床

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「出國跟團旅遊比自由行還累」。示意圖／ingimage
一名網友抱怨「出國跟團旅遊比自由行還累」。示意圖／ingimage

出國玩有些人會選擇自由行，有些人寧願跟團，認為不用安排行程，可以讓旅遊更加輕鬆。日前有網友表示，他發現「出國跟團反而累得半死」，每一天早上6時30分就有提醒電話叫大家起床，直言過得比當兵累。對此，多數人表示「跟團本來就行程比較趕」。

原PO在PTT發文表示，他以為出國跟團比較輕鬆，因此報名了日本北海道五天四夜的旅團。航班是早上8時，導遊要求至少提前2.5小時報到，所以早上5時30分就要到機場集合，接著就是一路趕行程。每天都是早晨6時30分叫大家起床，玩到晚上才回飯店，讓原PO直呼「過得比當兵還精實」。

他抱怨，一天只有2-3個行程，但每個景點都像走馬看花一樣，只給幾分鐘拍照就趕往下一個，讓他忍不住哀號，「到底誰說跟團比自由行還輕鬆？有沒有八卦？」

文章讓不少人很有共鳴，「我喜歡自由行就是這樣，晚點起床吃完早餐休息」、「CP值團就是什麼都要沾一下」、「低價團就是這樣」、「正常，跟團本來就很累，行程太趕」、「這是北海道團的正常操作，北海道很大」、「旅行團超無聊，自己慢慢玩爽多了」、「自由行才可以吃飽睡飽啊」、「CP值團就是每個景點都帶妳去，但上個廁所、拍個照就上車了」。

但也有網友認為跟團較好，「自由行也要看排什麼行程，排到行軍這樣就比跟團還累」、「導遊規劃都是以安全為主吧，玩是其次」、「跟團是爽在坐車跟住宿的」、「一天只有2、3個景點的自由行更累好嗎？自由行沒有車子可以載」、「跟團的優點是可以在遊覽車上休息」、「跟團就是腦袋空空等上車，不用擔心下一個地點」。

跟團 出國旅遊

延伸閱讀

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

明明有顏值！3星座卻想靠實力闖天下...水瓶樣樣精通、他出場即焦點

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

一人做兩人份！同事離職她被迫接工作 受不了用1招反擊主管

相關新聞

出國參加旅行團反而像「行軍」 他哀號：每天都6:30起床

出國玩有些人會選擇自由行，有些人寧願跟團，認為不用安排行程，可以讓旅遊更加輕鬆。日前有網友表示，他發現「出國跟團反而累得半死」，每一天早上6時30分就有提醒電話叫大家起床，直言過得比當兵累。對此，多數人表示「跟團本來就行程比較趕」。

行政院2026行事曆超美！她曝6款「全新設計」 網讚：現在才知道

2025年已邁入最後一季，行政院人事行政總處近期公布「2026年行事曆」，一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

中秋節是台灣三大節慶之一，不少人都會團聚烤肉。一名網友分享，以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，但今年氣氛明顯變淡，只有看到少數人在烤，讓他好奇為什麼大家不喜歡中秋節烤肉了？

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人團聚烤肉。一名男網友分享，本來中秋節已經訂好餐廳，要和女友家人一起共度，沒想到卻被嫌「做電信行沒未來」、「四個人吃一萬塊不夠派頭」，讓他氣得改帶自己的家人去吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他呼籲「1類人」別進災區現場 眾人點頭：真的會帶來困擾

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台「鏟子超人」陸續協助救災清理。不過，一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大賣場停車「車頭該朝內或朝外？」 網曝國內外差異

近日有男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享停車觀察，在好市多停車場內，8輛停放的汽車中僅1輛車頭向內，其餘7輛車頭朝外。原PO提出疑問：「為何多數車主選擇車頭朝外？難道大家的後車箱都不載東西嗎？」貼文引發不少網友共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。