出國參加旅行團反而像「行軍」 他哀號：每天都6:30起床

出國玩有些人會選擇自由行，有些人寧願跟團，認為不用安排行程，可以讓旅遊更加輕鬆。日前有網友表示，他發現「出國跟團反而累得半死」，每一天早上6時30分就有提醒電話叫大家起床，直言過得比當兵累。對此，多數人表示「跟團本來就行程比較趕」。

原PO在PTT發文表示，他以為出國跟團比較輕鬆，因此報名了日本北海道五天四夜的旅團。航班是早上8時，導遊要求至少提前2.5小時報到，所以早上5時30分就要到機場集合，接著就是一路趕行程。每天都是早晨6時30分叫大家起床，玩到晚上才回飯店，讓原PO直呼「過得比當兵還精實」。

他抱怨，一天只有2-3個行程，但每個景點都像走馬看花一樣，只給幾分鐘拍照就趕往下一個，讓他忍不住哀號，「到底誰說跟團比自由行還輕鬆？有沒有八卦？」

文章讓不少人很有共鳴，「我喜歡自由行就是這樣，晚點起床吃完早餐休息」、「CP值團就是什麼都要沾一下」、「低價團就是這樣」、「正常，跟團本來就很累，行程太趕」、「這是北海道團的正常操作，北海道很大」、「旅行團超無聊，自己慢慢玩爽多了」、「自由行才可以吃飽睡飽啊」、「CP值團就是每個景點都帶妳去，但上個廁所、拍個照就上車了」。

但也有網友認為跟團較好，「自由行也要看排什麼行程，排到行軍這樣就比跟團還累」、「導遊規劃都是以安全為主吧，玩是其次」、「跟團是爽在坐車跟住宿的」、「一天只有2、3個景點的自由行更累好嗎？自由行沒有車子可以載」、「跟團的優點是可以在遊覽車上休息」、「跟團就是腦袋空空等上車，不用擔心下一個地點」。