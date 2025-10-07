中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人、朋友團聚烤肉。一名男網友表示本來中秋節已經訂好餐廳，要和女友家人一起共度，沒想到卻被嫌「做電信行沒未來」、「四個人吃一萬塊不夠派頭」，讓他氣得改帶自己的家人去吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard上以「四個人用一萬塊吃爆燒肉」為題，指出原本中秋節打算請女友一家吃飯，沒想到被女方家長嫌棄做電信行沒未來，要他重新找工作，更說「四個人吃一萬塊的套餐不夠派頭」，讓原PO氣到取消聚餐，改帶自己的家人去吃。

他說最後帶爸媽和妹妹去吃，家人都相當開心，氣氛非常好，感嘆「對自己家人都沒有吃過這麼好的餐廳，雖然荷包很痛，但我很開心，以前總想取悅別人，現在只想把最好的留給家人」。

貼文一出後，不少網友都表示，「四個人吃一萬還嫌？這家庭是什麼貴族」、「你很好啊，把錢花在對的人身上才值得」、「你越級打怪了，別再委屈自己了」、「趕快放生，這家人都是吸血鬼」、「家人值得你對他們這麼好，而你也值得更好的女生」、「你終於發現對家人好，才是最值得的」、「請遠離三觀跟道德有問題的人」。