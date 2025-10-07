快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人、朋友團聚烤肉。照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人、朋友團聚烤肉。照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人、朋友團聚烤肉。一名男網友表示本來中秋節已經訂好餐廳，要和女友家人一起共度，沒想到卻被嫌「做電信行沒未來」、「四個人吃一萬塊不夠派頭」，讓他氣得改帶自己的家人去吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard上以「四個人用一萬塊吃爆燒肉」為題，指出原本中秋節打算請女友一家吃飯，沒想到被女方家長嫌棄做電信行沒未來，要他重新找工作，更說「四個人吃一萬塊的套餐不夠派頭」，讓原PO氣到取消聚餐，改帶自己的家人去吃。

他說最後帶爸媽和妹妹去吃，家人都相當開心，氣氛非常好，感嘆「對自己家人都沒有吃過這麼好的餐廳，雖然荷包很痛，但我很開心，以前總想取悅別人，現在只想把最好的留給家人」。

貼文一出後，不少網友都表示，「四個人吃一萬還嫌？這家庭是什麼貴族」、「你很好啊，把錢花在對的人身上才值得」、「你越級打怪了，別再委屈自己了」、「趕快放生，這家人都是吸血鬼」、「家人值得你對他們這麼好，而你也值得更好的女生」、「你終於發現對家人好，才是最值得的」、「請遠離三觀跟道德有問題的人」。

中秋節 家人 餐廳 女友 燒肉 烤肉

延伸閱讀

姨丈神改造跑步機成「烤肉神器」 網笑翻：減肥用具變增肥機

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

相關新聞

行政院2026行事曆超美！她曝6款「全新設計」 網讚：現在才知道

2025年已邁入最後一季，行政院人事行政總處近期公布「2026年行事曆」，一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

中秋節是台灣三大節慶之一，不少人都會團聚烤肉。一名網友分享，以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，但今年氣氛明顯變淡，只有看到少數人在烤，讓他好奇為什麼大家不喜歡中秋節烤肉了？

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人團聚烤肉。一名男網友分享，本來中秋節已經訂好餐廳，要和女友家人一起共度，沒想到卻被嫌「做電信行沒未來」、「四個人吃一萬塊不夠派頭」，讓他氣得改帶自己的家人去吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他呼籲「1類人」別進災區現場 眾人點頭：真的會帶來困擾

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台「鏟子超人」陸續協助救災清理。不過，一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大賣場停車「車頭該朝內或朝外？」 網曝國內外差異

近日有男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享停車觀察，在好市多停車場內，8輛停放的汽車中僅1輛車頭向內，其餘7輛車頭朝外。原PO提出疑問：「為何多數車主選擇車頭朝外？難道大家的後車箱都不載東西嗎？」貼文引發不少網友共鳴。

西門町青旅3晚要價6300！ 外國旅客爆氣留負評：不會再回來

台灣國旅長期被詬病價格太高，如今連外國遊客都感受到荷包壓力！一名網友分享，近期看到一名外國旅客在Google Maps留下負評，抱怨在台北西門町入住青年旅館宿舍房三晚，竟然要6300元台幣，設備也不如預期，直言「永遠不會再回來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。