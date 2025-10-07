快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

他呼籲「1類人」別進災區現場 眾人點頭：真的會帶來困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台「鏟子超人」陸續協助救災清理。有一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文，要求不要帶12歲以下的小孩進災區，不要一直教育、使喚自己的小孩要幹嘛，會讓其他人很難做事，他說「這是來救災的，災區環境嚴苛，不是讓你帶小孩來戶外教學或施行機會教育的地方」。

貼文一出後，多數網友都認同，「幫人反而被人幫，這種人也蠻麻煩的」、「要教育在家看新聞影片就好，帶去現場真的很多餘」、「我都覺得18歲以下都不要來」、「沒錯！幫忙救災很好，但不要增加人家困擾」、「看到帶4歲小孩去已經清掃乾淨的民宅裡面，叫小孩拿畚箕在地上揮幾下擺拍的欸，這種家長真的是來糟蹋人的」、「自己想做『愛心』，也要看情況+做功課，想清楚再決定」。

不過也有其他人持相反意見，「這是很難得的野外實習，人家小孩也需要經驗，交朋友煮個飯又沒什麼」、「希望讓孩子了解我們有多麼的幸福，能夠一起前往光復，盡一份小小的心力，是一件很有意義的事情」。

小孩 馬太鞍溪 鏟子超人 光復鄉 堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

房租超人也來了！她赴花蓮救災 包租代管人自掏「千元」補貼車資

花蓮每日1500志工仍不夠 議員急尋有「專業證照」者

相關新聞

行政院2026行事曆超美！她曝6款「全新設計」 網讚：現在才知道

2025年已邁入最後一季，行政院人事行政總處近期公布「2026年行事曆」，一名女網友發現行政院公布的行事曆，除了有傳統「粉白基本款」，還推出充滿設計款的「彩色精美款」，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

中秋節是台灣三大節慶之一，不少人都會團聚烤肉。一名網友分享，以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，但今年氣氛明顯變淡，只有看到少數人在烤，讓他好奇為什麼大家不喜歡中秋節烤肉了？

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

中秋節是團圓的日子，不少人都會跟家人團聚烤肉。一名男網友分享，本來中秋節已經訂好餐廳，要和女友家人一起共度，沒想到卻被嫌「做電信行沒未來」、「四個人吃一萬塊不夠派頭」，讓他氣得改帶自己的家人去吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他呼籲「1類人」別進災區現場 眾人點頭：真的會帶來困擾

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台「鏟子超人」陸續協助救災清理。不過，一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大賣場停車「車頭該朝內或朝外？」 網曝國內外差異

近日有男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享停車觀察，在好市多停車場內，8輛停放的汽車中僅1輛車頭向內，其餘7輛車頭朝外。原PO提出疑問：「為何多數車主選擇車頭朝外？難道大家的後車箱都不載東西嗎？」貼文引發不少網友共鳴。

西門町青旅3晚要價6300！ 外國旅客爆氣留負評：不會再回來

台灣國旅長期被詬病價格太高，如今連外國遊客都感受到荷包壓力！一名網友分享，近期看到一名外國旅客在Google Maps留下負評，抱怨在台北西門町入住青年旅館宿舍房三晚，竟然要6300元台幣，設備也不如預期，直言「永遠不會再回來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。