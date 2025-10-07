他呼籲「1類人」別進災區現場 眾人點頭：真的會帶來困擾

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台「鏟子超人」陸續協助救災清理。有一名網友呼籲，救災現場並非親子活動空間，不要帶12歲以下的小孩進入災區。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文，要求不要帶12歲以下的小孩進災區，不要一直教育、使喚自己的小孩要幹嘛，會讓其他人很難做事，他說「這是來救災的，災區環境嚴苛，不是讓你帶小孩來戶外教學或施行機會教育的地方」。

貼文一出後，多數網友都認同，「幫人反而被人幫，這種人也蠻麻煩的」、「要教育在家看新聞影片就好，帶去現場真的很多餘」、「我都覺得18歲以下都不要來」、「沒錯！幫忙救災很好，但不要增加人家困擾」、「看到帶4歲小孩去已經清掃乾淨的民宅裡面，叫小孩拿畚箕在地上揮幾下擺拍的欸，這種家長真的是來糟蹋人的」、「自己想做『愛心』，也要看情況+做功課，想清楚再決定」。

不過也有其他人持相反意見，「這是很難得的野外實習，人家小孩也需要經驗，交朋友煮個飯又沒什麼」、「希望讓孩子了解我們有多麼的幸福，能夠一起前往光復，盡一份小小的心力，是一件很有意義的事情」。