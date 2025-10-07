大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

中秋節是台灣三大節慶之一，不少人都會團聚烤肉。一名網友在PTT以「大家都不喜歡中秋節烤肉了嗎？」為題，指出以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，但今年氣氛明顯變淡，只有看到少數人在烤，讓他好奇為什麼大家不喜歡中秋節烤肉了？

貼文一出後，不少網友都表示，「準備食材就累死」、「熱、臭，還要收」、「從小到大只烤過一次，還是被親戚拉去他家烤的，麻煩又不健康」、「說真的，揪親友烤肉這種事，收尾最累了」；但也有人認為今年烤肉風氣並沒有原PO說的那麼淡，「我看到的是一堆人在烤，你是多邊緣人？」、「我家外面原住民每年烤好烤滿」、「賣場烤肉用品區一堆人在買啊」。

此外，有不少網友坦言，現在都去餐廳或別的地方烤，「餐廳吃方便又爽」、「我們家現在都不自己烤了，都去餐廳吃」、「去燒烤店就行了」、「去燒烤店爽吃一波，自己準備食材加收拾善後就累死你，不會比去燒肉店便宜」、「不是大家不烤，只是『烤的地方變了』，不喜歡在路邊烤而已」、「現在都去郊外或露營地烤」。

對於不少人嫌中秋節烤肉相當麻煩，有網友在社群平台「Threads」分享自己姨丈的創意烤肉方法，把「跑步機」改造成自動旋轉烤肉神器，還能控制轉速，讓烤雞、烤香腸都能自動轉動、受熱均勻，完全不用人力去翻轉，且每一面都會烤到，成品上色相當均勻，讓不少人笑稱，「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。