西門町青旅3晚要價6300！ 外國旅客爆氣留負評：不會再回來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期看到一名外國旅客在Google Maps留下負評，抱怨在台北西門町入住青年旅館宿舍房3晚，竟然要6300元台幣，設備也不如預期，直言「永遠不會再回來」。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台灣國旅長期被詬病價格太高，如今連外國遊客都感受到荷包壓力！一名網友分享，近期看到一名外國旅客在Google Maps留下負評，抱怨在台北西門町入住青年旅館宿舍房3晚，竟然要6300元台幣，設備也不如預期，直言「永遠不會再回來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「外國人花$6300住西門青年旅館宿舍床！」為題，指出在Google Maps上看到一間西門町青年旅館，有一名外國旅客留下負評，對方訂了3晚的宿舍房，竟要價6300元台幣，不僅房間不乾淨、浴室滿地頭髮，也有用過的毛巾，讓該名外國旅客直呼「永遠不會再回來」。

原PO進一步說明，外國旅客應該是誤訂成「宿舍房床位」而非私人房，入住後才發現環境不乾淨，向櫃台反映後，得到的回答是「房價會依季節與需求波動」，讓他直呼「青旅一晚2100台幣，這價錢我只在紐約、義大利佛羅倫斯、荷蘭阿姆斯特丹看過」。

貼文一出後，不少網友都表示，「青年旅館都收費不青年了」、「住那種地方要兩千一張床，笑死」、「謝謝你支持國旅」、「台旅再次證明了自己」、「笑了，青年旅館還敢收這種價格」、「台北房價真的很扯」、「青旅一床跟一房都會賣，所以要分清楚」。

台灣國旅長期被詬病價格太高，如今連外國遊客都感受到荷包壓力！一名網友分享，近期看到一名外國旅客在Google Maps留下負評，抱怨在台北西門町入住青年旅館宿舍房三晚，竟然要6300元台幣，設備也不如預期，直言「永遠不會再回來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

中秋連假許多人趁機出門走走，不過房產達人「Sway房市觀測站」卻在臉書發文感嘆，他中秋節前往新北烏來泡湯，卻發現「才七點多老街就關門了」，而老街「每況愈下」的情景也讓他直言「整個商圈好像失去了豐富的靈魂」。貼文一出引起許多網友共鳴，不少人留言點出烏來的交通與停車問題，也有人認為老街早收攤並不稀奇。

姨丈神改造跑步機成「烤肉神器」 網笑翻：減肥用具變增肥機

中秋節烤肉創意再升級！一名網友分享，自家姨丈竟然把「跑步機」改造成自動旋轉烤肉神器，烤雞、烤香腸全自動轉動、受熱均勻，烤肉時完全不用出力，畫面曝光後引發網友熱議，笑稱「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。

中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

中秋節向來被視為闔家團圓的象徵，與家人好友一同烤肉更成為普遍活動。然而，有網友在Dcard上發文求助，分享母親在中秋所傳送的一段話令人難以理解：「中秋節是自己家（團圓日）的節日，麻煩妳注意別去別人家烤肉，莫名其妙的！妳不是沒家人的女生，要有教養。」她坦言對此感到無解，而這篇貼文一經發布，很快就在平台上掀起討論。

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

中秋節烤肉已成為台灣既定的習慣，不過一群人當中最怕遇到有人只顧著吃不幫忙，也有人一直幫忙烤肉，最後還收拾，自己反而沒吃多少。有網友就好奇這種情況很常見，是否因為這樣才讓想烤肉的人越來越少？貼文也引起不少人共鳴。

Threads「高麗菜煮蛋」爆紅 網讚：救了無數把黏蛋湯匙

 社群平台Threads近日掀起一股「高麗菜煮蛋」熱潮。有網友分享，只要將大片高麗菜葉鋪在火鍋湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數十萬名網友爭相實測，連火鍋店業者都點頭：「真的不黏鍋、還省洗湯勺。」

