西門町青旅3晚要價6300！ 外國旅客爆氣留負評：不會再回來

台灣國旅長期被詬病價格太高，如今連外國遊客都感受到荷包壓力！一名網友分享，近期看到一名外國旅客在Google Maps留下負評，抱怨在台北西門町入住青年旅館宿舍房3晚，竟然要6300元台幣，設備也不如預期，直言「永遠不會再回來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「外國人花$6300住西門青年旅館宿舍床！」為題，指出在Google Maps上看到一間西門町青年旅館，有一名外國旅客留下負評，對方訂了3晚的宿舍房，竟要價6300元台幣，不僅房間不乾淨、浴室滿地頭髮，也有用過的毛巾，讓該名外國旅客直呼「永遠不會再回來」。

原PO進一步說明，外國旅客應該是誤訂成「宿舍房床位」而非私人房，入住後才發現環境不乾淨，向櫃台反映後，得到的回答是「房價會依季節與需求波動」，讓他直呼「青旅一晚2100台幣，這價錢我只在紐約、義大利佛羅倫斯、荷蘭阿姆斯特丹看過」。

貼文一出後，不少網友都表示，「青年旅館都收費不青年了」、「住那種地方要兩千一張床，笑死」、「謝謝你支持國旅」、「台旅再次證明了自己」、「笑了，青年旅館還敢收這種價格」、「台北房價真的很扯」、「青旅一床跟一房都會賣，所以要分清楚」。