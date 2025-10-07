大賣場停車「車頭該朝內或朝外？」 網曝國內外差異

近日有男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享停車觀察，在好市多停車場內，8輛停放的汽車中僅1輛車頭向內，其餘7輛車頭朝外。原PO提出疑問：「為何多數車主選擇車頭朝外？難道大家的後車箱都不載東西嗎？」貼文引發不少網友共鳴。

這名網友在文中寫道，「8輛車中只有一輛車頭向內」，好奇為何那麼多車頭朝外的？後車箱都不載東西嗎？他還貼出照片，並用彩筆圈出牆上的業者公告，「請由車頭先進，為便利您購物後上車」等字樣。

網友們看完貼文和附圖後，紛紛留言回應表示，「國情不同，在美國的確很常大家習慣車頭入」、「我還沒看過因為車頭朝外就開出來臨停上貨的，大多都是自己搬貨到後車廂，停內停外有差嗎？」、「車頭朝內還是外，依照個人習慣而定，業者也只是建議。國外購物中心或大賣場，都是室外停車場，空間大，所以怎麼停都可以」。

有人無奈地說，「商場都公告說請車頭朝內，展示出台灣人只要自己喜歡懶得管別人說什麼」、「看到一堆人的藉口，但最終理由就是在商家停車卻不尊重商家的政策，把自己的喜好擺第一」、「因為常常要倒車出來時，等候的車緊緊相隨。車頭朝內時，最討厭遇到的情形」。