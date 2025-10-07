快訊

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

踹飛「北捷逼讓座嬤」 台大高材生低調到案：出於自保才踹她

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
烏來是北部知名的泡湯景點，圖為烏來老街。資料照片。記者張策／攝影
烏來是北部知名的泡湯景點，圖為烏來老街。資料照片。記者張策／攝影

中秋連假許多人趁機出門走走，不過房產達人「Sway房市觀測站」卻在臉書發文感嘆，他中秋節前往新北烏來泡湯，卻發現「才七點多老街就關門了」，而老街「每況愈下」的情景也讓他直言「整個商圈好像失去了豐富的靈魂」。貼文一出引起許多網友共鳴，不少人留言點出烏來的交通與停車問題，也有人認為老街早收攤並不稀奇。

Sway在貼文中描述，晚上七點多走在烏來老街，許多店家已關門，「沒有遊客自然提早關，可是遊客來了，除了吃飯跟泡湯，也不知道可以幹嘛」。他特別提到造訪一間老店用餐時，老闆語重心長地說「不要再隔一年才來啦」，讓他擔心如果大家都不來，店家也只好早點休息。

貼文一出，網友紛紛留言點出烏來的問題點，「地點很難到」、「很難停車、沒有特色」、「交通不便，停車場只夠居民用，每家都賣一樣的竹筒飯，去一次就不想再去了。」也有人批評烏來觀光品質下降，「溫泉街沒有特色，東西又貴，當盤子一次就不會想再當第二次」。

不過，有部分網友持不同看法，認為老街晚上關門並不稀奇，「老街跟夜市不一樣欸，三峽、金山、大溪老街也幾乎晚上6、7點就收了不是嗎？」、「現在老街不是都這樣嗎？昨天去金山老街6點就開始在收攤了！」也有人分析，「明天要上班這時候都在家準備休息了」、「這種大熱天是誰要泡湯，等冬天再看吧」。

烏來 老街 大溪老街

延伸閱讀

每天一口就行！醫揭研究：喝咖啡可降死亡率 超過「這杯數」恐反效果

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

「蜜汁、照燒」藏陷阱！鹹甜風味恐吃進更多鹽 專家曝實驗數字示警了

韓國人中秋7天連假！海外觀光台灣排居第2 日本則最愛福岡

相關新聞

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

中秋連假許多人趁機出門走走，不過房產達人「Sway房市觀測站」卻在臉書發文感嘆，他中秋節前往新北烏來泡湯，卻發現「才七點多老街就關門了」，而老街「每況愈下」的情景也讓他直言「整個商圈好像失去了豐富的靈魂」。貼文一出引起許多網友共鳴，不少人留言點出烏來的交通與停車問題，也有人認為老街早收攤並不稀奇。

姨丈神改造跑步機成「烤肉神器」 網笑翻：減肥用具變增肥機

中秋節烤肉創意再升級！一名網友分享，自家姨丈竟然把「跑步機」改造成自動旋轉烤肉神器，烤雞、烤香腸全自動轉動、受熱均勻，烤肉時完全不用出力，畫面曝光後引發網友熱議，笑稱「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。

中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

中秋節向來被視為闔家團圓的象徵，與家人好友一同烤肉更成為普遍活動。然而，有網友在Dcard上發文求助，分享母親在中秋所傳送的一段話令人難以理解：「中秋節是自己家（團圓日）的節日，麻煩妳注意別去別人家烤肉，莫名其妙的！妳不是沒家人的女生，要有教養。」她坦言對此感到無解，而這篇貼文一經發布，很快就在平台上掀起討論。

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

中秋節烤肉已成為台灣既定的習慣，不過一群人當中最怕遇到有人只顧著吃不幫忙，也有人一直幫忙烤肉，最後還收拾，自己反而沒吃多少。有網友就好奇這種情況很常見，是否因為這樣才讓想烤肉的人越來越少？貼文也引起不少人共鳴。

Threads「高麗菜煮蛋」爆紅 網讚：救了無數把黏蛋湯匙

 社群平台Threads近日掀起一股「高麗菜煮蛋」熱潮。有網友分享，只要將大片高麗菜葉鋪在火鍋湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數十萬名網友爭相實測，連火鍋店業者都點頭：「真的不黏鍋、還省洗湯勺。」

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

搭捷運時，偶爾會遇到奇葩行為！一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。