他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

中秋連假許多人趁機出門走走，不過房產達人「Sway房市觀測站」卻在臉書發文感嘆，他中秋節前往新北烏來泡湯，卻發現「才七點多老街就關門了」，而老街「每況愈下」的情景也讓他直言「整個商圈好像失去了豐富的靈魂」。貼文一出引起許多網友共鳴，不少人留言點出烏來的交通與停車問題，也有人認為老街早收攤並不稀奇。

Sway在貼文中描述，晚上七點多走在烏來老街，許多店家已關門，「沒有遊客自然提早關，可是遊客來了，除了吃飯跟泡湯，也不知道可以幹嘛」。他特別提到造訪一間老店用餐時，老闆語重心長地說「不要再隔一年才來啦」，讓他擔心如果大家都不來，店家也只好早點休息。

貼文一出，網友紛紛留言點出烏來的問題點，「地點很難到」、「很難停車、沒有特色」、「交通不便，停車場只夠居民用，每家都賣一樣的竹筒飯，去一次就不想再去了。」也有人批評烏來觀光品質下降，「溫泉街沒有特色，東西又貴，當盤子一次就不會想再當第二次」。

不過，有部分網友持不同看法，認為老街晚上關門並不稀奇，「老街跟夜市不一樣欸，三峽、金山、大溪老街也幾乎晚上6、7點就收了不是嗎？」、「現在老街不是都這樣嗎？昨天去金山老街6點就開始在收攤了！」也有人分析，「明天要上班這時候都在家準備休息了」、「這種大熱天是誰要泡湯，等冬天再看吧」。