姨丈神改造跑步機成「烤肉神器」 網笑翻：減肥用具變增肥機

中秋節烤肉創意再升級！一名網友分享，自家姨丈竟然把「跑步機」改造成自動旋轉烤肉神器，烤雞、烤香腸全自動轉動、受熱均勻，烤肉時完全不用出力，畫面曝光後引發網友熱議，笑稱「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。

原PO在Threads上分享姨丈的神改造作品，表示姨丈把不用的跑步機拿來大改造，不僅能控制轉速，鋼圈烤爐也是姨丈親手打造，「烤肉直接解放雙手」。從影片中可以看到烤爐上有支架架著烤雞、烤籠裡放著香腸，兩者都在自動旋轉均勻受熱，完全不用人力去翻轉，原PO也提到香腸在烤籠裡翻滾，每一面都會烤到，成品上色相當均勻。

貼文一出，網友紛紛留言朝聖「把原本是拿來減肥的東西改造成增肥，這啥極度羞辱？」、「我們電鑽可以參賽嗎？」、「請問姨丈還有空嗎？我有一台印表機想改成印鈔機」、「看到這個真的笑出來，什麼知識、技術、實作的能力都搞定了，就是沒拿去跑步」、「看到鋼圈直呼內行，我家的用30幾年了」、「我老爸也是很強，電鑽烤玉米」、「我是直接買旋轉烤肉籠，也很好用，只是要手動」、「我本來期待有人在跑，你們在烤的畫面」、「謝謝您讓我在這裡看到台灣人為了中秋烤肉而創造出的另類奇蹟！（稱讚意味的目瞪口呆中）」。

除此之外還有網友注意到原PO家的烤牡蠣上面是灑蔥花和碎花生，原PO則解釋這是越南吃法的沾醬「油蔥鹽+碎花生」。