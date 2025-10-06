中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

中秋節向來被視為闔家團圓的象徵，與家人好友一同烤肉更成為普遍活動。然而，有網友在Dcard上發文求助，分享母親在中秋所傳送的一段話令人難以理解：「中秋節是自己家（團圓日）的節日，麻煩妳注意別去別人家烤肉，莫名其妙的！妳不是沒家人的女生，要有教養。」她坦言對此感到無法理解，而這篇貼文一經發布，很快就在平台上掀起討論。

這名網友在貼文中指出，父母與自己住在不同縣市，今年中秋連假原本並無計畫團聚，且自己因教師節連假期間已陪同出國五天，旅途中曾有摩擦，返家後又因輪班工作難以請假，希望母親可以理解。她寫道：「我可以尊重她的想法，但真的很難認同。她對『教養』的定義很奇怪，非常執著要自己一家團圓，實在很想逃離。」

貼文曝光後，網友紛紛留言以自身經驗回應與安慰。有網友寫道：「媽媽想節日跟你們團圓就直接說，不要用負面話語，看了讓子女更想逃離。」也有人指出母親言語背後或許有控制欲，「無法接受這種父母」、「很明顯就是傳統愛面子」。還有網友建議：「面對這樣的父母，有經濟能力就要慢慢脫離她的掌控跟情緒勒索。」

有其他網友也分享類似經驗，抱怨自己媽媽曾在過年前說過：「女兒若因為疫情、課業忙或去國外沒回來沒關係，但絕不接受妳為那位男生不回家！年夜飯就是要團圓！」她表示那時已26歲，交第一個男友卻被當未成年一樣責備，坦言「她的反應讓我覺得人格受到冒犯」。