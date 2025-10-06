快訊

台鐵五權站站務員遭推飛落軌道 驚悚瞬間畫面曝光

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為烤肉示意圖。（本報資料照片）
圖為烤肉示意圖。（本報資料照片）

中秋節向來被視為闔家團圓的象徵，與家人好友一同烤肉更成為普遍活動。然而，有網友在Dcard上發文求助，分享母親在中秋所傳送的一段話令人難以理解：「中秋節是自己家（團圓日）的節日，麻煩妳注意別去別人家烤肉，莫名其妙的！妳不是沒家人的女生，要有教養。」她坦言對此感到無法理解，而這篇貼文一經發布，很快就在平台上掀起討論。

這名網友在貼文中指出，父母與自己住在不同縣市，今年中秋連假原本並無計畫團聚，且自己因教師節連假期間已陪同出國五天，旅途中曾有摩擦，返家後又因輪班工作難以請假，希望母親可以理解。她寫道：「我可以尊重她的想法，但真的很難認同。她對『教養』的定義很奇怪，非常執著要自己一家團圓，實在很想逃離。」

貼文曝光後，網友紛紛留言以自身經驗回應與安慰。有網友寫道：「媽媽想節日跟你們團圓就直接說，不要用負面話語，看了讓子女更想逃離。」也有人指出母親言語背後或許有控制欲，「無法接受這種父母」、「很明顯就是傳統愛面子」。還有網友建議：「面對這樣的父母，有經濟能力就要慢慢脫離她的掌控跟情緒勒索。」

有其他網友也分享類似經驗，抱怨自己媽媽曾在過年前說過：「女兒若因為疫情、課業忙或去國外沒回來沒關係，但絕不接受妳為那位男生不回家！年夜飯就是要團圓！」她表示那時已26歲，交第一個男友卻被當未成年一樣責備，坦言「她的反應讓我覺得人格受到冒犯」。

中秋節 烤肉 情緒勒索 子女

延伸閱讀

福州兩岸中秋茶話會 宋濤：要共同守護「家」的完整

烤海鮮優於紅肉 醫授「月圓臉不圓」5烤肉守則

飲食維護 月圓花好人不「圓圓的」

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

相關新聞

中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

中秋節向來被視為闔家團圓的象徵，與家人好友一同烤肉更成為普遍活動。然而，有網友在Dcard上發文求助，分享母親在中秋所傳送的一段話令人難以理解：「中秋節是自己家（團圓日）的節日，麻煩妳注意別去別人家烤肉，莫名其妙的！妳不是沒家人的女生，要有教養。」她坦言對此感到無解，而這篇貼文一經發布，很快就在平台上掀起討論。

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

中秋節烤肉已成為台灣既定的習慣，不過一群人當中最怕遇到有人只顧著吃不幫忙，也有人一直幫忙烤肉，最後還收拾，自己反而沒吃多少。有網友就好奇這種情況很常見，是否因為這樣才讓想烤肉的人越來越少？貼文也引起不少人共鳴。

Threads「高麗菜煮蛋」爆紅 網讚：救了無數把黏蛋湯匙

 社群平台Threads近日掀起一股「高麗菜煮蛋」熱潮。有網友分享，只要將大片高麗菜葉鋪在火鍋湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數十萬名網友爭相實測，連火鍋店業者都點頭：「真的不黏鍋、還省洗湯勺。」

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

搭捷運時，偶爾會遇到奇葩行為！一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蛋黃酥不能亂加熱！他微波15秒爆炸 網笑「一年一度饗宴」曝正確解法

中秋節將至，蛋黃酥成為許多民眾的節慶必備點心。不過，近日有網友分享，自己一時嘴饞想吃高油高糖的「邪惡蛋黃酥」，懶得開烤箱，直接放進微波爐加熱，沒想到才過15秒，蛋黃酥竟當場在爐內「爆炸」，讓他嚇了一跳。對此，消防局和知名蛋黃酥品牌「不二糕餅」都曾教過如何加熱蛋黃酥。

她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的很好吃

皮蛋對外國人來說既新奇又害怕，但對多數台灣人而言，搭配豆腐一起吃堪稱絕配。有一名女網友突發奇想，將皮蛋和布丁攪碎後一起吃，結果味道讓她驚為天人，還推薦大家嘗試，讓不少人看了既驚訝又好奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。