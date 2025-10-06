中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

中秋節烤肉已成為台灣既定的習慣，不過一群人當中最怕遇到有人只顧著吃不幫忙，也有人一直負責烤肉，最後還收拾，自己反而沒吃多少。有網友就好奇這種情況很常見，是否因為這樣才讓想烤肉的人越來越少？貼文也引起不少人共鳴。

這名網友在Dcard以「烤肉永遠同一批人在收拾」為題發文，表示之前在網路上看到一篇有關於中秋節烤肉的貼文，讓他很有共鳴。他說有些人辛苦地幫大家烤肉，但一旁的人卻拿著碗筷等著吃，還不斷地追問「熟了沒？」甚至還有人誇口說要出錢出力，但最後都沒下文，讓人很想翻臉。

更慘的是還有人幫大家烤肉，自己反而全程都沒吃到，還得繳費用，更是欲哭無淚。原PO說這些情況都很常見，總是有固定幾個人在幫大家做事，其他人則是在旁當大爺，難怪現在的人都不太想烤肉了，去店裡吃燒烤還比較實際，對此他也想問大家是否有遇過類似情形？

貼文讓不少人看了心有戚戚焉，「這種餐飲（或叫儀式）就是適合哪種超nice家庭+死黨好友們的同樂會」、「所以我都不跟朋友出去烤肉，家人會幫我處理好所有事情」、「我會在烤肉場合觀察誰可以深交」、「現在烤肉都去燒烤店，付一樣的錢，我還可以吃到飽，不用自己收拾」、「所以花錢外面解決最快」、「我們家也是因為沒人想收拾才不烤，雖然大家都會動手幫忙，但輪到收拾大家都嫌棄，所以現在都是各自赴朋友約，只約店面或請外燴的那種」。

還有過來人分享自身經驗，「我烤肉都是負責烤的，因為我喜歡烤，而且我會邊烤邊吃把自己顧好，而通常我朋友們都會叫我多吃點或主動說要換人烤，收拾的時候也會幫忙多做點事，沒做事的會直接被噴」、「我也都負責烤欸，因為覺得聊天好累喔，不知道幹嘛，找點事情做」、「我就是出錢，然後幫大家烤，收拾也我在收，收錢的時候其中一個人還說他帶牛肉幾盎司抵烤肉錢」。