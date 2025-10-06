快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節烤肉已成為台灣特色，圖為桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動。圖／聯合報系資料照片
中秋節烤肉已成為台灣特色，圖為桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動。圖／聯合報系資料照片

中秋節烤肉已成為台灣既定的習慣，不過一群人當中最怕遇到有人只顧著吃不幫忙，也有人一直負責烤肉，最後還收拾，自己反而沒吃多少。有網友就好奇這種情況很常見，是否因為這樣才讓想烤肉的人越來越少？貼文也引起不少人共鳴。

這名網友在Dcard以「烤肉永遠同一批人在收拾」為題發文，表示之前在網路上看到一篇有關於中秋節烤肉的貼文，讓他很有共鳴。他說有些人辛苦地幫大家烤肉，但一旁的人卻拿著碗筷等著吃，還不斷地追問「熟了沒？」甚至還有人誇口說要出錢出力，但最後都沒下文，讓人很想翻臉。

更慘的是還有人幫大家烤肉，自己反而全程都沒吃到，還得繳費用，更是欲哭無淚。原PO說這些情況都很常見，總是有固定幾個人在幫大家做事，其他人則是在旁當大爺，難怪現在的人都不太想烤肉了，去店裡吃燒烤還比較實際，對此他也想問大家是否有遇過類似情形？

貼文讓不少人看了心有戚戚焉，「這種餐飲（或叫儀式）就是適合哪種超nice家庭+死黨好友們的同樂會」、「所以我都不跟朋友出去烤肉，家人會幫我處理好所有事情」、「我會在烤肉場合觀察誰可以深交」、「現在烤肉都去燒烤店，付一樣的錢，我還可以吃到飽，不用自己收拾」、「所以花錢外面解決最快」、「我們家也是因為沒人想收拾才不烤，雖然大家都會動手幫忙，但輪到收拾大家都嫌棄，所以現在都是各自赴朋友約，只約店面或請外燴的那種」。

還有過來人分享自身經驗，「我烤肉都是負責烤的，因為我喜歡烤，而且我會邊烤邊吃把自己顧好，而通常我朋友們都會叫我多吃點或主動說要換人烤，收拾的時候也會幫忙多做點事，沒做事的會直接被噴」、「我也都負責烤欸，因為覺得聊天好累喔，不知道幹嘛，找點事情做」、「我就是出錢，然後幫大家烤，收拾也我在收，收錢的時候其中一個人還說他帶牛肉幾盎司抵烤肉錢」。

中秋節 烤肉

延伸閱讀

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

中秋團圓身材可以不要圓 南市學校推出特餐慶佳節

花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

錯過再等62年！中秋節遇這日子本世紀僅2天 今天補財庫旺爆

相關新聞

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

中秋節烤肉已成為台灣既定的習慣，不過一群人當中最怕遇到有人只顧著吃不幫忙，也有人一直幫忙烤肉，最後還收拾，自己反而沒吃多少。有網友就好奇這種情況很常見，是否因為這樣才讓想烤肉的人越來越少？貼文也引起不少人共鳴。

Threads「高麗菜煮蛋」爆紅 網讚：救了無數把黏蛋湯匙

 社群平台Threads近日掀起一股「高麗菜煮蛋」熱潮。有網友分享，只要將大片高麗菜葉鋪在火鍋湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數十萬名網友爭相實測，連火鍋店業者都點頭：「真的不黏鍋、還省洗湯勺。」

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

搭捷運時，偶爾會遇到奇葩行為！一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蛋黃酥不能亂加熱！他微波15秒爆炸 網笑「一年一度饗宴」曝正確解法

中秋節將至，蛋黃酥成為許多民眾的節慶必備點心。不過，近日有網友分享，自己一時嘴饞想吃高油高糖的「邪惡蛋黃酥」，懶得開烤箱，直接放進微波爐加熱，沒想到才過15秒，蛋黃酥竟當場在爐內「爆炸」，讓他嚇了一跳。對此，消防局和知名蛋黃酥品牌「不二糕餅」都曾教過如何加熱蛋黃酥。

她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的很好吃

皮蛋對外國人來說既新奇又害怕，但對多數台灣人而言，搭配豆腐一起吃堪稱絕配。有一名女網友突發奇想，將皮蛋和布丁攪碎後一起吃，結果味道讓她驚為天人，還推薦大家嘗試，讓不少人看了既驚訝又好奇。

國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

花蓮光復鄉在強颱樺加沙侵襲後因堰塞湖溢流滿目瘡痍，志工、軍警與各式機具齊心投入重建，成為全台最動人的場景。近日，有民眾將今年雙十國慶的官方主視覺重新演繹，加入救援行動的畫面，形成一幅名為「光復救援版」的設計圖，搭配「你我同心 台灣加油」字樣，瞬間在社群掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。