她意外懷孕自費藥物流產 疑惑防護措施都做了「怎麼還中？」

「醫生說已經5週了，可以靠自費6000吃藥來流產，當下也馬上答應」，一名女網友近日在論壇訴說，在做好保護措施的情形下發生性行為，後來被醫師宣告懷孕了，但能藉由自費藥物流產，並且3餐還要吃止痛藥。發文後隔日晚上8點還要再吃3顆藥，她還擔心胚囊何時流淨、之後要做什麼保養，以及藥物是否傷身。原PO表示自己還處於愣住狀態、男友也極尷尬，她擔心以後會非常排斥性行為。

原PO在Dcard以「藥物流產」為題發文表示，被醫師告知懷孕當下百感交集，只跟醫生說自己不想留，也困惑防護措施都做了，為何還會懷孕？她說這是人生第一次懷孕，因為經期晚10天沒來，直覺要去看個醫師驗孕，結果被醫師告知懷孕，最後決定「自費6千吃藥來流產」。

原PO說自己活到20幾歲意外懷孕，男友也很尷尬。她很困惑胚囊何時才能完全流乾淨、之後需不需要特別保養以及藥物傷不傷身等問題，「我到現在還是處於一個愣住的狀態，我恐怕以後會非常排斥親密行為」。

根據「臺北市立聯合醫院」RU486藥物流產的注意事項如下：