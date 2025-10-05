她意外懷孕自費藥物流產 疑惑防護措施都做了「怎麼還中？」

快訊

懷孕示意圖。聯合報系資料照片
「醫生說已經5週了，可以靠自費6000吃藥來流產，當下也馬上答應」，一名女網友近日在論壇訴說，在做好保護措施的情形下發生性行為，後來被醫師宣告懷孕了，但能藉由自費藥物流產，並且3餐還要吃止痛藥。發文後隔日晚上8點還要再吃3顆藥，她還擔心胚囊何時流淨、之後要做什麼保養，以及藥物是否傷身。原PO表示自己還處於愣住狀態、男友也極尷尬，她擔心以後會非常排斥性行為。

原PO在Dcard以「藥物流產」為題發文表示，被醫師告知懷孕當下百感交集，只跟醫生說自己不想留，也困惑防護措施都做了，為何還會懷孕？她說這是人生第一次懷孕，因為經期晚10天沒來，直覺要去看個醫師驗孕，結果被醫師告知懷孕，最後決定「自費6千吃藥來流產」。

原PO說自己活到20幾歲意外懷孕，男友也很尷尬。她很困惑胚囊何時才能完全流乾淨、之後需不需要特別保養以及藥物傷不傷身等問題，「我到現在還是處於一個愣住的狀態，我恐怕以後會非常排斥親密行為」。

根據「臺北市立聯合醫院」RU486藥物流產的注意事項如下

禁忌症：

(一)子宮外孕者

(二)慢性腎上腺功能不良者、慢性腎上腺衰竭、肝臟衰竭或營養不良

(三)長期使用類固醇者

(四)對 RU486 或前列腺素有過敏者

(五)使用抗凝因子藥物或有出血疾病者

(六)年紀超過 35 歲，尤其有抽菸者一天超過 10 支者

(七)患有心臟病、心肌梗塞、氣喘、青光眼等病史者

(八)遺傳性紫質沉著者

(九)妊娠日數已超過 49 日(七週)

(十)未經超音波掃描或血液、尿液等檢測確認懷孕者

副作用：

(一)腹部絞痛、噁心或嘔吐、腹脹、胃口差、疲勞、頭痛、發燒、腹瀉、皮膚紅疹

(二)陰道分泌物、陰道發炎

(三)陰道出血，少數患者會發生大量、且時間較長（約 9 天）的陰道出血

(四)極少數會發生血壓下降、休克、心臟衰弱、導致死亡

(五)不完全流產與敗血症

(六)有些人會有出現體重減輕、無月經、熱潮紅、毛髮變細、降低性慾等症狀

注意事項：

(一)藥物流產約有 10%的機會可能流產不完全或不成功，必須施行人工流產

(二)第一次給藥後 36-48 小時內返診，再施以第二次給藥

(三)口服第二次給藥後留院觀察後返家，需有家屬陪伴。(需自備量多型衛生棉墊)

(四)藥物服用後可能會有陰道出血，出血量比一般月經量稍多，少量出血可能持續較久達二星期以上

(五)治療過程中不適合到遠方旅遊

(六)有以下症狀應立即就醫：嚴重腹痛、大量陰道出血、發燒(體溫 38 度以上)

(七)兩週內應確實按照醫師指示回診追蹤，確認胚胎是否完全排出，若不完全流產時，則必須另擇時間施行流產手術，以避免產下畸形兒

流產 懷孕

