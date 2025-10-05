Threads「高麗菜煮蛋」爆紅 網讚：救了無數把黏蛋湯匙

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原po表示自己吃鍋都把蛋打在高麗菜葉上。圖／擷取自Threads「 connie_hung1013」。
社群平台Threads近日掀起一股「高麗菜煮蛋」熱潮。有網友分享，只要將大片高麗菜葉鋪在火鍋湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數十萬名網友爭相實測，連火鍋業者都點頭：「真的不黏鍋、還省洗湯勺。」

原po透露，自己平時都這樣吃鍋，高麗菜葉就像「天然湯勺」，能穩穩托住蛋，不讓蛋白四處漂散。沒想到貼文一夕爆紅，留言區滿是創意回覆，甚至被封為「火鍋界的神級發明」。作者後來還推出「高麗菜蛋造型手工皂」，自嘲專長似乎變成「煮菜葉蛋」。 

高麗菜蛋的做法不難，關鍵在於葉片夠大、能承重。放上湯面後先讓菜葉受熱定型，再打蛋加熱；想吃溏心蛋可縮短時間，想要全熟則可用湯勺淋湯加速。網友也發揮創意變化，有人用兩片菜葉疊出凹槽，有人加一層肉片變「肉包蛋」，也有人用王子麵、冬粉墊底，讓蛋汁附著麵條「一口滑順」。

不少網友看完興奮直呼「人生被改寫」，笑說自己活了20年才學到，還誇讚這是「能改變火鍋歷史的神操作」。火鍋店業者也紛紛響應，表示隔著菜葉烹煮能避免黏鍋與焦底，「少了滿鍋蛋白絲，收拾起來輕鬆多了」。

但有網友提醒，並非每家火鍋都有足夠大片的菜葉，葉梗偏硬時容易「蛋熟菜不熟」。想確保成功，建議用中小火，快熟時再用熱湯澆淋蛋面；若介意沾黏，也能直接「菜蛋一起入口」。不少實測結果都指出，只要葉子夠大、火候控制得宜，這招確實能保湯清、蛋完整、還能讓吃鍋變得更療癒。

Threads 火鍋 高麗菜 雞蛋

