蛋黃酥不能亂加熱！他微波15秒爆炸 網笑「一年一度饗宴」曝正確解法

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋黃酥示意圖。（圖／AI生成）
中秋節將至，蛋黃酥成為許多民眾的節慶必備點心。不過，近日有網友分享，自己一時嘴饞想吃高油高糖的「邪惡蛋黃酥」，懶得開烤箱，直接放進微波爐加熱，沒想到才過15秒，蛋黃酥竟當場在爐內「爆炸」，讓他嚇了一跳。對此，消防局和知名蛋黃酥品牌「不二糕餅」都曾教過如何加熱蛋黃酥。

網友在threads上分享了這個悲慘的「蛋黃酥爆炸」遭遇，也引來不少人開玩笑留言，「這就是熱量炸彈嗎？」、「這是老天爺在阻止你吃這個邪惡的東西」、「每到中秋節就會看到爆炸蛋黃酥」、「地科老師沒告訴你宇宙的起源其實是一顆蛋黃酥嗎？」、「連微波爐都是減醣神隊友」、「好讚一年一度的饗宴」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

新北市消防局曾在YouTube頻道「新北消防發爾麵」示範，將整顆蛋黃酥放入微波爐後，短短幾秒內就發生爆破。消防人員解釋，蛋黃酥中的鹹蛋黃含水與磷脂，受熱時會釋放能量，但外層蛋黃膜及酥皮會封住壓力，一旦壓力無法釋放就會導致爆炸，情況與整顆水煮蛋或茶葉蛋加熱爆裂的原理相同。

若真的想快速加熱，消防局建議，可將蛋黃酥先切半後再放入微波爐，加熱10至20秒即可，避免爆炸發生。此外，常見如番茄、辣椒等有「外膜」的食材，也不適合直接整顆微波。

知名蛋黃酥品牌「不二糕餅」則提供兩種更安全且美味的加熱方式。第一為「烤箱加熱」，建議先退冰後，烤箱預熱至180至200度，放入蛋黃酥烘烤約3至5分鐘，外皮會酥脆如新出爐；若表面塗上一層蛋液風味更佳。另一方式為「電鍋加熱」，退冰後將蛋黃酥放入不加水的電鍋中，待跳起即可食用，既方便又安全。

中秋節將至，蛋黃酥成為許多民眾的節慶必備點心。不過，近日有網友分享，自己一時嘴饞想吃高油高糖的「邪惡蛋黃酥」，懶得開烤箱，直接放進微波爐加熱，沒想到才過15秒，蛋黃酥竟當場在爐內「爆炸」，讓他嚇了一跳。對此，消防局和知名蛋黃酥品牌「不二糕餅」都曾教過如何加熱蛋黃酥。

