3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

搭捷運時，偶爾會遇到奇葩行為！一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard貼出一段影片，分享近期搭乘北捷，在車廂內看到三名身材高大的外籍男子，把掛吊環的鐵桿當作單槓吊著玩，還互相比賽，過程中不斷大聲喧嘩。即使列車進站、乘客陸續湧入，他們依然毫無收斂，讓其他人根本不敢往那一側靠近，其中一人甚至吊起來直接轉一圈，誇張舉動讓她超傻眼。

這名女網友進一步說明，自己是人生第一次通報捷運站處理，但直到對方在士林站下車，都沒看到有人上來勸阻或管制，直言「看他們這樣真的很不爽，絲毫不尊重其他人」。

貼文一出後，不少網友都表示「在別人的國家就要尊重別人的文化，捷運本來就禁止嬉戲」、「想做引體向上去健身房不行嗎？」、「怎麼沒人敢制止，我們是否怕得罪外國人？」、「妳做的很好了，通報給捷運是很正確的方式，也許他們有更重要的事沒辦法立刻來處理」、「跟他們說don't do that」、「身為白人的我也覺得這樣很離譜」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為這不算什麼事，回應「這還好吧，這樣也要公審？」、「只有我疑問，這有怎樣嗎？」、「好險不是坐了博愛座」、「你搭過美國的鐵路，就知道這很收斂了」、「台灣沒有輸，也有阿姨在捷運吊單槓」。