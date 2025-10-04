快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。示意圖／聯合報系資料照片

搭捷運時，偶爾會遇到奇葩行為！一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard貼出一段影片，分享近期搭乘北捷，在車廂內看到三名身材高大的外籍男子，把掛吊環的鐵桿當作單槓吊著玩，還互相比賽，過程中不斷大聲喧嘩。即使列車進站、乘客陸續湧入，他們依然毫無收斂，讓其他人根本不敢往那一側靠近，其中一人甚至吊起來直接轉一圈，誇張舉動讓她超傻眼。

這名女網友進一步說明，自己是人生第一次通報捷運站處理，但直到對方在士林站下車，都沒看到有人上來勸阻或管制，直言「看他們這樣真的很不爽，絲毫不尊重其他人」。

貼文一出後，不少網友都表示「在別人的國家就要尊重別人的文化，捷運本來就禁止嬉戲」、「想做引體向上去健身房不行嗎？」、「怎麼沒人敢制止，我們是否怕得罪外國人？」、「妳做的很好了，通報給捷運是很正確的方式，也許他們有更重要的事沒辦法立刻來處理」、「跟他們說don't do that」、「身為白人的我也覺得這樣很離譜」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為這不算什麼事，回應「這還好吧，這樣也要公審？」、「只有我疑問，這有怎樣嗎？」、「好險不是坐了博愛座」、「你搭過美國的鐵路，就知道這很收斂了」、「台灣沒有輸，也有阿姨在捷運吊單槓」。

車廂 健身房 外國人 北捷

延伸閱讀

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

曾目睹紐約地鐵男乘客「提起中年婦」 她籲北捷老人：珍惜善良年輕人

北捷白髮嬤為何堅持坐優先席？社工曝悲催真相 諮商師認：沒想到

北捷婦人要求讓位遭踹飛 苦苓逆風質疑乘客：你其實沒資格坐優先席

相關新聞

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

搭捷運時，偶爾會遇到奇葩行為！一名女網友分享，近期在車廂目睹三名外籍男子，把吊環的鐵桿當作單槓在玩，甚至還吊著轉一圈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蛋黃酥不能亂加熱！他微波15秒爆炸 網笑「一年一度饗宴」曝正確解法

中秋節將至，蛋黃酥成為許多民眾的節慶必備點心。不過，近日有網友分享，自己一時嘴饞想吃高油高糖的「邪惡蛋黃酥」，懶得開烤箱，直接放進微波爐加熱，沒想到才過15秒，蛋黃酥竟當場在爐內「爆炸」，讓他嚇了一跳。對此，消防局和知名蛋黃酥品牌「不二糕餅」都曾教過如何加熱蛋黃酥。

她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的很好吃

皮蛋對外國人來說既新奇又害怕，但對多數台灣人而言，搭配豆腐一起吃堪稱絕配。有一名女網友突發奇想，將皮蛋和布丁攪碎後一起吃，結果味道讓她驚為天人，還推薦大家嘗試，讓不少人看了既驚訝又好奇。

國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

花蓮光復鄉在強颱樺加沙侵襲後因堰塞湖溢流滿目瘡痍，志工、軍警與各式機具齊心投入重建，成為全台最動人的場景。近日，有民眾將今年雙十國慶的官方主視覺重新演繹，加入救援行動的畫面，形成一幅名為「光復救援版」的設計圖，搭配「你我同心 台灣加油」字樣，瞬間在社群掀起討論。

身邊朋友一放假都做同一件事 她羨慕：大家都這麼有錢？

許多人一遇到連假都會安排出遊，若假期長一點還會出國旅行，有一名女網友透露教師節連假時，自己窩在家裡三天，沒想到身邊的朋友一個個都出國旅行，讓她驚呼「為什麼身邊一堆人連假要出國，大家都這麼有錢嗎？」

他住大阪一個月驚見日本人各種違規行徑 網反酸：還是贏台灣很多

不少人對於日本人的印象大多是規矩、嚴謹、有禮貌，不過有一名網友在Dcard發文，表示受朋友邀約到大阪住了一個月，結果遇見好幾起日本人不守規矩的案例，顛覆了他的想像。貼文引來不少討論，留言都認為這些只是少數人的行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。