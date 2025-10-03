快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的很好吃

網路上流傳皮蛋加布丁，攪拌後一起吃的吃法，掀起兩極評論。示意圖／聯合報系資料照片
皮蛋對外國人來說既新奇又害怕，但對多數台灣人而言，搭配豆腐一起吃堪稱絕配。有一名女網友突發奇想，將皮蛋和布丁攪碎後一起吃，結果味道讓她驚為天人，還推薦大家嘗試，讓不少人看了既驚訝又好奇。

這名女網友在Threads分享自己的創意吃法，她將一顆剝好的皮蛋和布丁放到碗裡，然後再用湯匙將兩者搗碎並且拌在一起吃，沒想到味道竟出乎意料地好吃，而且是讓人一口接一口的程度，還推薦大家快去嘗試看看，「這真的非常好吃我很認真，喜歡皮蛋的人沒有吃到，我都會難過」，貼文引來4.3萬人點閱按讚。

貼文引起兩極評論，有人看了無法接受，「請妳帶著妳的皮蛋布丁離開地球」、「不管好不好吃，顏色看了就不對勁啊」、「這兩個都是我喜歡吃的東西，但妳這樣拌在一起，我突然發現我對它們的愛好像沒有這麼濃了」、「皮蛋控表示不能接受」、「討厭統一布丁跟皮蛋的人表示：食物並不可以負負得正」。

但也有網友好奇想嘗試，「是真的好吃嗎？我也是皮蛋愛好者，如果妳讓我浪費一顆皮蛋，我會詛咒妳未來有泡麵沒筷子」、「我原本以為版主在開玩笑，但看了一下是認真的，我想試但有點害怕」、「我超愛皮蛋耶…但這篇讓我有點糾結，好想嘗試，又怕一試就從皮蛋圈脫粉」。

還有行動派的網友大膽嘗試，「剛剛測試了，真的很好吃，建議再加5g蒜末、10ml醬油、10g香菜」、「剛剛跑去全聯買回來做，這是真的很好吃」、「已試過，小孩很愛吃」、「欸…統一布丁皮蛋根本超好吃」、「看到脆友分享馬上來試試，皮蛋搭布丁真的不錯欸，但是攪拌後畫面有點噁心」。

