國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「中華民國讚國慶」公布的官方版今年國慶主視覺。圖／取自「中華民國讚國慶」
臉書粉專「中華民國讚國慶」公布的官方版今年國慶主視覺。圖／取自「中華民國讚國慶」

花蓮光復鄉在強颱樺加沙侵襲後因堰塞湖溢流滿目瘡痍，志工、軍警與各式機具齊心投入重建，成為全台最動人的場景。近日，有民眾將今年雙十國慶的官方主視覺重新演繹，加入救援行動的畫面，形成一幅名為「光復救援版」的設計圖，搭配「你我同心 台灣加油」字樣，瞬間在社群掀起討論。

創作者在Threads上提到，靈感來自一段光復車站的空拍影像，他透過AI生成各種人物與器械，再以後製排版完成整體構圖。他也坦言，礙於時間與技術，未能納入消防人員、搜救犬或義煮團，但希望作品能化作象徵，把各種無名英雄的努力傳達出去。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

作品曝光後，許多網友直呼「很台灣、很振奮」，有人覺得比官方設計更能代表今年的氛圍，也有人表示這是自己心目中最喜歡的國慶圖像。還有不少網友主動詢問是否能製成貼紙、T恤，甚至想放到公益網站或社群作為封面，認為這張圖讓日常無意義的符號，因為真實的災後情感而被重新點亮。

雖有聲音提醒，AI生成的方式能快速呈現，但官方場合仍應以手繪作品為佳。不過多數留言仍給予正面肯定，認為這張二創圖帶出了台灣人在困境中互助的精神。

作者最後回應，希望大家能自在分享，只要不是用於商業或扭曲原意，他都樂見這幅畫面持續流傳。他強調，真正重要的不是誰繪製了這張圖，而是它能提醒人們——在最困難的時刻，台灣人始終並肩同行。

國慶 光復鄉 花蓮 堰塞湖 樺加沙 樺加沙颱風

