身邊朋友一放假都做同一件事 她羨慕：大家都這麼有錢？

許多人一遇到連假都會安排出遊，若假期長一點還會出國旅行，有一名女網友透露教師節連假時，自己窩在家裡三天，沒想到身邊的朋友一個個都出國旅行，讓她驚呼「為什麼身邊一堆人連假要出國，大家都這麼有錢嗎？」

原PO在Dcard發文表示，滑IG時看到朋友一個個飛出國，有人去日本逛萬博，有人去韓國追星，還有人直接去歐洲自助旅行兩個星期，讓她看了感慨地說，朋友都是小資打工族或者剛出社會一、兩年的新鮮人，平常也不會特別炫富，但一到連假時，大家彷彿突然變成富豪二代，行李箱一拉就出國。

原PO說自己的薪水扣掉房租、水電、交通、吃飯，月底能存個5千就要偷笑了，想要出國一次費用至少要2萬起跳，但身邊朋友有的一年能飛兩、三次，讓她好奇「大家的錢到底哪來的？」

貼文引來不少討論，「真的耶，心有戚戚焉…朋友也是說走就走，有些還養小孩，不知道是不是很會投資？還是真的賺很多錢？」、「我覺得看人欸，那些都歸類在娛樂費，有些人覺得出國快樂，有些人遊戲課金快樂，都是選擇而已，不影響生活就好」、「不是有錢，只是單純要享受人生，趁能走能玩，年輕不想留白而已」。

還有人安慰原PO，「家裡環境不一樣，躺在家也很爽呀，好好休息」、「反而連假在家休息是好事情，很多上班族連假放了就瘋狂出門，妳想去的地方往往也是別人想去的，旅遊品質會很悽慘」。

過來人則分享自己旅遊的經驗，「國外住宿比國內便宜太多，挑淡季去，然後有錢人很多，看國內這住宿價格很可怕」、「我自己的話，機票買得到便宜的、住宿住青旅、交通跟景點找pass、不購物，旅費是真的可以壓蠻低的啦，而且也沒少玩到」、「我大都去日本，非連假早點訂確實比較便宜，5天機票加住宿1萬初頭，總花費可以在3萬內，這幾年當月光族一年出國6、7次」。