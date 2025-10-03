快訊

他住大阪一個月驚見日本人各種違規行徑 網反酸：還是贏台灣很多

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大阪城。 示意圖／ingimage
不少人對於日本人的印象大多是規矩、嚴謹、有禮貌，不過有一名網友在Dcard發文，表示受朋友邀約到大阪住了一個月，結果遇見好幾起日本人不守規矩的案例，顛覆了他的想像。貼文引來不少討論，留言都認為這些只是少數人的行為。

原PO說自己懂日文，因此在大阪住的這段期間過得還愉快，只是第一次住日本這麼長的時間，也讓他意外發現日本人的另一面。他說居住的期間有去參加大阪天神祭，因為人潮很多，當地有管制行進路線，有一名警衛就舉著牌子寫「這裡是出口，請照路線前進」，沒想到一堆日本人無視標語直接走進去，讓原PO懷疑牌子是寫給懂日文的外國人看的。

除此之外，煙火的有料席（指需要付費的區域）規定不可以帶攝影腳架，但偏偏帶腳架進去的都是日本人；另外京都祇園祭也有管制移動方向，但不少日本人還是違反規定，讓維持秩序的警衛氣炸。

原PO還說京都的公車不准帶大型行李搭車，但有兩個從北海道來的男生卻無視規定，即使有乘客提醒，這兩個男生還是裝作沒聽到。他還在新神戶車站外的停車場，看到一堆因為車格停滿而停在格子外的機車，讓他以為自己回到台灣。種種的亂象，也讓原PO直呼「看來日本也是沒這麼美好」。

貼文引起熱議，網友們認為各個國家都有守法與不守法的人，不用刻意強調，「不用大談別國素質，自己國家不守規矩的人遠超越別國」、「本來就不可能全部日本人都那麼守規矩，不要莫名的對日本人有過多期待」、「一定有不守規矩的人，但是就是比例問題啊，台灣有八成都違規，日本有兩成嗎？」、「人多一定會有啊，但日本大多數的人就還是守規矩啊」、「我去大阪玩也有這種感覺，但基本上還是贏台灣很多啦」。

日本 大阪

