長輩就該被讓座有「教訓權」？她曝美國8旬嬤驚奇：一肩幫扛登機箱

聯合新聞網／ 綜合報導
胡采蘋透露一名80歲的美國老太太幫她扛登機箱上行李架。示意圖／ingimage
台北捷運車廂一起優先席衝突事件，引發社會關注。事件延燒至今，輿論持續分歧，不少人同情男子「忍無可忍」，也有人質疑其行為防衛過當。財經網紅胡采蘋昨(2)日在臉書粉專「Emmy追劇時間」針對此事發表看法，認為整件事背後隱藏著老人倚老賣老的心態，才是壓垮年輕世代耐心的最後一根稻草。

胡采蘋強調，若是自己坐在那個位置，會選擇主動讓位，因為「人的一生太難，要好好活到七十歲以上真沒有那麼容易」、「長者一生受到的挫折磨難一定比我們多很多，無論是身體還是心理的」，值得尊重。但她也直言，影片中的年輕男子並不是因為邪惡或壞心，而是因長時間遭受動手動腳的挑釁，才引爆怒火。

胡采蘋指出，真正觸發男子怒意的，不是「爭座」本身，而是部分長者展現出「我老我有理」、「我老我就能教訓你」的姿態，甚至認為老人就有「教訓權」。這種倚老賣老的心態，才是壓垮年輕世代耐心的最後一根稻草。

她舉例，過去有一名金融界前前前總裁，在一場人事卡位戰中，評論對手「是什麼輩分？」，暗示對方不夠格，但事實上被評論的那個年輕對手非常強。因為知道他會以「輩分」壓人，胡采蘋選擇在某次採訪時直接跳過這位前前前總裁，讓他因而錯失在重要媒體發聲的機會。

胡采蘋說，相比之下，她在美國旅行時，卻多次被七、八十歲依然健康、熱情的長者所打動。有人在書店努力工作，熱心地問她在找什麼書，還爬上爬下幫忙找書，等對方終於沒再注意她後，又來了另一名長者店員，也是熱心地要幫忙找書。

甚至有一回在美國登機時，因為行李箱太重，她扛了兩次都沒推上去，一名老太太卻一肩扛起她的登機箱，輕鬆舉上頭頂的行李架，讓她大為驚奇，當場睜大了眼表示：「NO！我以為我應該比你有力氣才對」，老太太則對她眨了眨眼睛，說她今年「才八十歲」，此番幽默回應讓她當場笑瘋。

胡采蘋說：「人可以老，但人也不能老。」並說因為這樣一直很喜歡美國，覺得那種健康有活力的感覺，真的很令人愉快。

胡采蘋 台北捷運 年輕世代 長輩

