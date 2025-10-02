北捷白髮嬤為何堅持坐優先席？社工曝悲催真相 諮商師認：沒想到

白髮嬤日前搭台北捷運因執意要坐優先席（原博愛座改名）遭黑衣男踹飛至對面座位，後續被起底她其實前科累累，是慣竊通緝犯。對此，心理諮商師陳亭亘轉發一名社工的貼文，社工認為老婦的行為可能是失智症前兆，陳亭亘則坦言「沒想到可能是這個」。

社工指出，每個人都會老，固執不是長輩可以控制的，他認為這名曾姓老婦看起來有點生病的感覺，很固執又動手動腳，晃來晃去多管閒事，這些都很像失智症前期症狀。

他分析，固執其實是需要被理解的一種老化現象，並不只是個性問題，而醫學上也指出，老化會令大腦額葉功能退化，讓人更難彈性思考，容易堅持己見。

此外，該社工也直言，與長輩暴力相向真的不是一件好事，更何況黑衣男的猛踹動作力道非常大，不管多麼不合理的要求，都不該用拳腳來回應，應該適時的通報管理單位處理，「大家探究這名老人是欺負女性的慣犯時，這名男子不也是欺負老人？」

事件影片曝光後，網路上有不少鄉民留言叫好，社工卻憂心這樣的行為只會增加世代間的衝突，「博愛座」的意義，不是誰坐誰讓，而是彼此的理解與體諒，長輩要的是安全感與尊嚴，年輕人要的是尊重與被看見。

他建議，當遇到情緒有問題的長輩時，應該有所警惕，對方可能需要幫助，因為有一天我們也會老，也許會成為不理解新方法的固執老人，而當今社會缺少對老化行為的理解教育，也缺少教人如何在公共場合「好好對話」的機會，這起事件值得大家好好反思。