快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

北捷白髮嬤為何堅持坐優先席？社工曝悲催真相 諮商師認：沒想到

聯合新聞網／ 綜合報導
曾姓婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads
曾姓婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads

白髮嬤日前搭台北捷運因執意要坐優先席（原博愛座改名）遭黑衣男踹飛至對面座位，後續被起底她其實前科累累，是慣竊通緝犯。對此，心理諮商師陳亭亘轉發一名社工的貼文，社工認為老婦的行為可能是失智症前兆，陳亭亘則坦言「沒想到可能是這個」。

社工指出，每個人都會老，固執不是長輩可以控制的，他認為這名曾姓老婦看起來有點生病的感覺，很固執又動手動腳，晃來晃去多管閒事，這些都很像失智症前期症狀。

他分析，固執其實是需要被理解的一種老化現象，並不只是個性問題，而醫學上也指出，老化會令大腦額葉功能退化，讓人更難彈性思考，容易堅持己見。

此外，該社工也直言，與長輩暴力相向真的不是一件好事，更何況黑衣男的猛踹動作力道非常大，不管多麼不合理的要求，都不該用拳腳來回應，應該適時的通報管理單位處理，「大家探究這名老人是欺負女性的慣犯時，這名男子不也是欺負老人？」

事件影片曝光後，網路上有不少鄉民留言叫好，社工卻憂心這樣的行為只會增加世代間的衝突，「博愛座」的意義，不是誰坐誰讓，而是彼此的理解與體諒，長輩要的是安全感與尊嚴，年輕人要的是尊重與被看見。

他建議，當遇到情緒有問題的長輩時，應該有所警惕，對方可能需要幫助，因為有一天我們也會老，也許會成為不理解新方法的固執老人，而當今社會缺少對老化行為的理解教育，也缺少教人如何在公共場合「好好對話」的機會，這起事件值得大家好好反思。

延伸閱讀

竹北「吊車大王」胡漢龑同時擁4嬌妻不觸法？ 親揭配偶欄現況

1人抵2人！花蓮光復「獨臂超人」俐落動作鏟泥 惹哭眾人：超完美大哥

相關新聞

北捷白髮嬤為何堅持坐優先席？社工曝悲催真相 諮商師認：沒想到

白髮嬤日前搭台北捷運因執意要坐優先席（原博愛座改名）遭黑衣男踹飛至對面座位，後續被起底她其實前科累累，是慣竊通緝犯…

台灣奇景+1！Google街景神捕捉 台中「圍捕逃亡鴕鳥名場面」全收錄

Google街景再添奇景！繼常見的路人、貓狗入鏡後，竟捕捉到「鴕鳥大逃亡」的名場面。最近有網友查找地址時，意外發現去年台中烏日警方與農業局人員圍捕鴕鳥的驚險畫面，宛如一場真人實境秀，笑翻一票網友。

曾目睹紐約地鐵男乘客「提起中年婦」 她籲北捷老人：珍惜善良年輕人

凡槿在文中回憶，自己曾親眼目睹紐約地鐵上一名中年婦女要求被讓座，竟被男子直接「提起來懸掛著十分鐘」，站務人員事後才慢悠悠走過來詢問：「現在你們的問題解決了嗎？」得到男子點頭回覆後，隨即離開。

唸出來秒懂！假消息查證中心「真實名稱」曝光 全網笑翻：受夠台灣人諧音梗

台灣人愛玩諧音梗，路上隨處可見充滿諧音梗的店家招牌等，不久前更是引起許多網友熱議。近日，一名網友在Threads透露，他發現台灣...

戒菸3個月驚見存款破萬 準爸爸：早該丟掉香菸

為了迎接新生命，不少準爸爸會在生活上做出改變。就有網友分享，因為老婆懷孕，他下定決心戒菸，短短3個月不僅成功減少菸量，還意外存下超過萬元，讓他直呼「早就該丟掉香菸啦！」

最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。近日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。