台灣奇景+1！Google街景神捕捉 台中「圍捕逃亡鴕鳥名場面」全收錄

聯合新聞網／ 綜合報導
去年五月，彰化一名呂姓男子飽養的鴕鳥，因受到驚嚇奔逃15公里到台中，警方圍捕過程，意外被Google街景車拍下。圖／擷自Google Maps
去年五月，彰化一名呂姓男子飽養的鴕鳥，因受到驚嚇奔逃15公里到台中，警方圍捕過程，意外被Google街景車拍下。圖／擷自Google Maps

Google街景再添奇景！繼常見的路人、貓狗入鏡後，竟捕捉到「鴕鳥大逃亡」的名場面。最近有網友查找地址時，意外發現去年台中烏日警方與農業局人員圍捕鴕鳥的驚險畫面，宛如一場真人實境秀，笑翻一票網友。

街景畫面中，先是一台警車引人好奇，繼續點開，竟看到警察、農業局人員圍著兩隻鴕鳥，還有媒體記者到場拍攝。網友忍不住將這段奇景製成影片，配上輕快音樂與搞笑配音上傳社群，瞬間掀起討論。

有人驚呼「笑死，這什麼神展開！」、「以為是攻堅」、「靠邀！這在我家附近欸」。不少人好奇也趕緊上網搜尋，「真的有鴕鳥啦」、「台中人的寵物這麼刺激喔」、「到底台灣人為什麼要養這麼多鴕鳥啦」，還有人認為萬物皆平等，質疑「為什麼沒有幫鴕鳥打碼？有在尊重人家嗎？」

追溯事件源頭，其實是去年五月，彰化一名呂姓飼主帶鴕鳥到河邊吃草，卻因受到驚嚇而展開「狂奔模式」，從彰化一路奔逃到台中烏日，路程長達15公里。體型龐大的鴕鳥在路上橫衝直撞，驚動警方、農業局，甚至媒體到場「追星」。最後才在眾人合力下被「制伏」，過程驚險又荒謬。

沒想到當時經過的Google街景車，剛好把這場追逐拍得一清二楚，從警車、鴕鳥到媒體全都入鏡，這段「街景奇觀」為台灣最美風景再增添一筆經典畫面。

