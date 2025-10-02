快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

曾目睹紐約地鐵男乘客「提起中年婦」 她籲北捷老人：珍惜善良年輕人

聯合新聞網／ 綜合報導
「廣告小妹」針對北捷讓座衝突事件發文，直言「北捷老人會那麼囂張，就是沒有受過紐約地鐵的再教化」。紐約地鐵示意圖。 圖／ingimage
「廣告小妹」針對北捷讓座衝突事件發文，直言「北捷老人會那麼囂張，就是沒有受過紐約地鐵的再教化」。紐約地鐵示意圖。 圖／ingimage

台北捷運車廂內近日因一起阿嬤無禮要求年輕人讓座遭拒被飛踹的衝突事件，引發熱議。網紅「廣告小妹」凡槿針對此事在臉書發文，直言「北捷老人會那麼囂張，就是沒有受過紐約地鐵的再教化」，引起大批網友討論。

「廣告小妹」在文中回憶，自己曾親眼目睹紐約地鐵上一名中年婦女要求讓座，竟被男子直接「提起來懸掛著十分鐘」，站務人員事後才慢悠悠走過來詢問：「現在你們的問題解決了嗎？」得到男子點頭回覆後，隨即離開。

她指出，紐約地鐵的治安混亂，包括推人落軌、縱火、槍擊、隨機攻擊時有所聞，因此乘客普遍「低調行事」，現在看到地鐵上起紛爭的，都會心想「很好，沒有選高峰時間耽誤大家上下班，很懂事」。她因此呼籲，「各位北捷老人，請珍惜台北的善良年輕人」。

貼文引發網友紛紛留言回應，不少人認同「廣告小妹」的觀點，認為「身為一個坐過紐約地鐵的台灣人，台灣捷運根本就是天堂」，並分享親身經驗，指出當地朋友教他的第一件事情就是，在地鐵等車時不要站太前面，會有精神病乘客直接把等車的人推下去；也有懷孕37周的孕婦指出，在紐約即使挺著大肚子也常沒人讓位，「真的沒有所謂的理所當然，但也是有很多人會自動讓位」；也有人提到在當地曾見過黑人女子用包包霸占2個座位，強硬拒絕亞裔長者坐下，並發出獅吼功「Said NO」，讓他沒要坐都嚇到彈開。

但也有網友不以為然，認為紐約地鐵的低劣水準是舉世聞名的，但若把這分低劣當成誇耀，似有不妥。

另有網友表示，該起衝突事件雖是「一個錯誤的示範，卻是正確的教育」，且爭議焦點不應扯到性別，或責怪年輕人坐優先席，強調「是否讓座應該是個人選擇，而非長輩的權利」。部分留言則輕鬆看待，甚至笑稱「看到影片第一個想法是，這阿嬤有種來紐約地鐵玩玩看。」

台北捷運 紐約 地鐵 優先席 博愛座

延伸閱讀

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

婦逼讓優先席遭飛踹 律師指出腳男風險大：防衛過當恐背刑責

快跟上！牛頭牌拖鞋、蕭美琴雨鞋、三宅一生 話題3物台灣正夯

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉：不逃避性平調查

相關新聞

台灣奇景+1！Google街景神捕捉 台中「圍捕逃亡鴕鳥名場面」全收錄

Google街景再添奇景！繼常見的路人、貓狗入鏡後，竟捕捉到「鴕鳥大逃亡」的名場面。最近有網友查找地址時，意外發現去年台中烏日警方與農業局人員圍捕鴕鳥的驚險畫面，宛如一場真人實境秀，笑翻一票網友。

曾目睹紐約地鐵男乘客「提起中年婦」 她籲北捷老人：珍惜善良年輕人

凡槿在文中回憶，自己曾親眼目睹紐約地鐵上一名中年婦女要求被讓座，竟被男子直接「提起來懸掛著十分鐘」，站務人員事後才慢悠悠走過來詢問：「現在你們的問題解決了嗎？」得到男子點頭回覆後，隨即離開。

唸出來秒懂！假消息查證中心「真實名稱」曝光 全網笑翻：受夠台灣人諧音梗

台灣人愛玩諧音梗，路上隨處可見充滿諧音梗的店家招牌等，不久前更是引起許多網友熱議。近日，一名網友在Threads透露，他發現台灣...

戒菸3個月驚見存款破萬 準爸爸：早該丟掉香菸

為了迎接新生命，不少準爸爸會在生活上做出改變。就有網友分享，因為老婆懷孕，他下定決心戒菸，短短3個月不僅成功減少菸量，還意外存下超過萬元，讓他直呼「早就該丟掉香菸啦！」

最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。近日，...

南韓網紅金針菇到花蓮救災 提醒鏟子超人這幾件事：保護自己

樺加沙颱風帶來豪雨，讓花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉損失慘重，全台各地的民間集團與志工湧入協助復原救災。擁有百萬訂閱的韓國籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，並分享自己經驗，整理出救災攻略，提醒民眾「要戴好口罩，別戴隱形眼鏡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。