曾目睹紐約地鐵男乘客「提起中年婦」 她籲北捷老人：珍惜善良年輕人

台北捷運車廂內近日因一起阿嬤無禮要求年輕人讓座遭拒被飛踹的衝突事件，引發熱議。網紅「廣告小妹」凡槿針對此事在臉書發文，直言「北捷老人會那麼囂張，就是沒有受過紐約地鐵的再教化」，引起大批網友討論。

「廣告小妹」在文中回憶，自己曾親眼目睹紐約地鐵上一名中年婦女要求讓座，竟被男子直接「提起來懸掛著十分鐘」，站務人員事後才慢悠悠走過來詢問：「現在你們的問題解決了嗎？」得到男子點頭回覆後，隨即離開。

她指出，紐約地鐵的治安混亂，包括推人落軌、縱火、槍擊、隨機攻擊時有所聞，因此乘客普遍「低調行事」，現在看到地鐵上起紛爭的，都會心想「很好，沒有選高峰時間耽誤大家上下班，很懂事」。她因此呼籲，「各位北捷老人，請珍惜台北的善良年輕人」。

貼文引發網友紛紛留言回應，不少人認同「廣告小妹」的觀點，認為「身為一個坐過紐約地鐵的台灣人，台灣捷運根本就是天堂」，並分享親身經驗，指出當地朋友教他的第一件事情就是，在地鐵等車時不要站太前面，會有精神病乘客直接把等車的人推下去；也有懷孕37周的孕婦指出，在紐約即使挺著大肚子也常沒人讓位，「真的沒有所謂的理所當然，但也是有很多人會自動讓位」；也有人提到在當地曾見過黑人女子用包包霸占2個座位，強硬拒絕亞裔長者坐下，並發出獅吼功「Said NO」，讓他沒要坐都嚇到彈開。

但也有網友不以為然，認為紐約地鐵的低劣水準是舉世聞名的，但若把這分低劣當成誇耀，似有不妥。

另有網友表示，該起衝突事件雖是「一個錯誤的示範，卻是正確的教育」，且爭議焦點不應扯到性別，或責怪年輕人坐優先席，強調「是否讓座應該是個人選擇，而非長輩的權利」。部分留言則輕鬆看待，甚至笑稱「看到影片第一個想法是，這阿嬤有種來紐約地鐵玩玩看。」