快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

唸出來秒懂！假消息查證中心「真實名稱」曝光 全網笑翻：受夠台灣人諧音梗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友意外發現台灣假消息查證中心竟叫做「MyGoPen」（台語諧音：麥擱騙），讓他感到非常有趣。圖／AI生成
一名網友意外發現台灣假消息查證中心竟叫做「MyGoPen」（台語諧音：麥擱騙），讓他感到非常有趣。圖／AI生成

台灣人愛玩諧音梗，路上隨處可見充滿諧音梗的店家招牌等，不久前更是引起許多網友熱議。近日，一名網友在Threads透露，他發現台灣假消息查證中心竟叫做「MyGoPen」（台語諧音：麥擱騙），讓他感到非常有趣。

原PO將此發現分享到網路上後，不少網友開玩笑表示諧音梗已經融入台灣人的血液，「受夠台灣人了，快笑死」、「笑死，第一眼不明所以，唸完後直接笑出來」、「我唸了好幾次才發現是什麼意思！」、「諧音梗不能亡」、「刻在骨子裡的（諧音梗）DNA」。

不過還有網友一看到「MyGoPen」網站名字的前兩個字，立刻聯想到日本電視動畫《MyGO!!!!!》並貼上許多該動畫人物的照片，對此假消息查證中心小編則幽默回應「我們不是故意的」。

根據官網指出，「MyGoPen 事實查證網站」成立於2015年，名字靈感就是來自於台語諧音「麥擱騙」。該網站指出，最初決定成立該單位的目的為了幫助長輩和親友們辨識不明資訊，在逐漸受到民眾喜愛後，逐步發展成全面的事實查核網站。目前MyGoPen經過國際事實查核組織IFCN審核認可，也是許多網路平台合作的第三方事實查證單位。

Threads 台灣人 台語

延伸閱讀

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

中年主管因犯小錯誤遭列「裁員名單」 他嘆：該何去何從？

大有來頭！好市多「1物」打65折出清 會員見價格驚呆：還是買不起

相關新聞

唸出來秒懂！假消息查證中心「真實名稱」曝光 全網笑翻：受夠台灣人諧音梗

台灣人愛玩諧音梗，路上隨處可見充滿諧音梗的店家招牌等，不久前更是引起許多網友熱議。近日，一名網友在Threads透露，他發現台灣...

戒菸3個月驚見存款破萬 準爸爸：早該丟掉香菸

為了迎接新生命，不少準爸爸會在生活上做出改變。就有網友分享，因為老婆懷孕，他下定決心戒菸，短短3個月不僅成功減少菸量，還意外存下超過萬元，讓他直呼「早就該丟掉香菸啦！」

最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。近日，...

南韓網紅金針菇到花蓮救災 提醒鏟子超人這幾件事：保護自己

樺加沙颱風帶來豪雨，讓花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉損失慘重，全台各地的民間集團與志工湧入協助復原救災。擁有百萬訂閱的韓國籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，並分享自己經驗，整理出救災攻略，提醒民眾「要戴好口罩，別戴隱形眼鏡」。

快跟上！牛頭牌拖鞋、蕭美琴雨鞋、三宅一生 話題3物台灣正夯

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，救災現場與社群上的溫情畫面持續被關注，意外催生了兩項「台灣熱搜單品」，包括副總統蕭美琴常穿的雨鞋、災民成功逃生時所穿的台灣品牌牛頭牌夾腳拖（被稱為「救命拖鞋」），及在捷運優先席（原稱博愛座）衝突影片中，意外被歪樓點名的日本品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）購物袋，如今卻成了「台灣最夯的三件單品」。

網紅主廚被情勒「去花蓮義煮」 他高EQ回覆獲網讚：好淡定

花蓮縣光復鄉遭到洪水重創，災情慘重，除了教師節連假大批「鏟子超人」湧入光復車站，貢獻一己之力外，全台各地救援隊與物資進駐災區。昨（29）日網紅「廚師漢克」則在臉書表示，他被陌生網友質問「請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」他回應「沒有，有工作安排」時，對方就大罵「你就是個騙人的網紅」，讓許多網友傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。