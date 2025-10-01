唸出來秒懂！假消息查證中心「真實名稱」曝光 全網笑翻：受夠台灣人諧音梗

台灣人愛玩諧音梗，路上隨處可見充滿諧音梗的店家招牌等，不久前更是引起許多網友熱議。近日，一名網友在Threads透露，他發現台灣假消息查證中心竟叫做「MyGoPen」（台語諧音：麥擱騙），讓他感到非常有趣。

原PO將此發現分享到網路上後，不少網友開玩笑表示諧音梗已經融入台灣人的血液，「受夠台灣人了，快笑死」、「笑死，第一眼不明所以，唸完後直接笑出來」、「我唸了好幾次才發現是什麼意思！」、「諧音梗不能亡」、「刻在骨子裡的（諧音梗）DNA」。

不過還有網友一看到「MyGoPen」網站名字的前兩個字，立刻聯想到日本電視動畫《MyGO!!!!!》並貼上許多該動畫人物的照片，對此假消息查證中心小編則幽默回應「我們不是故意的」。

根據官網指出，「MyGoPen 事實查證網站」成立於2015年，名字靈感就是來自於台語諧音「麥擱騙」。該網站指出，最初決定成立該單位的目的為了幫助長輩和親友們辨識不明資訊，在逐漸受到民眾喜愛後，逐步發展成全面的事實查核網站。目前MyGoPen經過國際事實查核組織IFCN審核認可，也是許多網路平台合作的第三方事實查證單位。