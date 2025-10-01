快訊

戒菸3個月驚見存款破萬 準爸爸：早該丟掉香菸

聯合新聞網／ 綜合報導
新手爸爸為了即將出生的寶寶戒菸存尿布錢。 示意圖／ingimage
為了迎接新生命，不少準爸爸會在生活上做出改變。就有網友分享，因為老婆懷孕，他下定決心戒菸，短短3個月不僅成功減少菸量，還意外存下超過萬元，讓他直呼「早就該丟掉香菸啦！」

這名網友在「mobile01」論壇上表示，過去因工作壓力大，一天一包菸幾乎成了日常，常被妻子念「一包菸的錢可以吃一餐了」。懷孕後，老婆更規定他把菸錢存下來作為育兒基金，兩人還特地開了數位帳戶，把每天省下來的錢轉進去。雖然還沒完全戒掉，但三個月下來竟累積破萬，他驚訝地發現「原來以前抽菸花這麼多錢！」

不少網友看到後感到勵志，直說「改掉壞習慣還順便存錢，真的是雙贏」、「一開始看不出差別，但持續下來真的積少成多」、「有了孩子當動力，戒菸更有意義」；也有人分享親身經歷，表示戒菸後肺活量變好、咳嗽減少，甚至不再被孩子喊「臭爸爸」，健康改變比想像中更明顯。

有人提醒，四天一包並不算真正戒斷，必須完全不再碰菸才算成功，雖然少抽已經是進步，但仍應努力避免孕婦與小孩暴露在二手菸環境中。原PO則回應，看到帳戶金額逐漸累積，讓他感受到踏實的成就感，「戒菸不僅是為了自身健康，更是為了孩子的未來」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

