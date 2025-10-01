最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。近日，一名網友在社群平台Reddit發文提問，有什麼東西能馬上聯想到台灣，瞬間吸引許多網友討論。

原PO表示，自己已經好久沒有來台灣旅遊，因此十分好奇大家離開台灣一段時間後，會忍不住想起哪些事物，並發文提問「是什麼樣的氣味、聲音、味道讓你可以馬上聯想到台灣呢？」

貼文一出，立刻引起一票外國網友熱烈討論，「全家便利商店廣告歌」、「即使離開幾個月了，我仍然無法忘記捷運進站時播放的曲子」、「所有捷運的聲音，加速或減速時發出的轟鳴聲」、「摩托車的噪音，偶爾會在路口遇到友好的台灣人主動詢問『你迷路了嗎？』、『需要幫助嗎？』等等」。

還有人分享關於氣味的看法，「有時候會聞到淡淡的臭水溝味及菸味」、「有種味道我特別喜歡，就是桃園機場潮濕的空調味」、「綠油精、虎標萬金油和茉莉花」、「寺廟燒香的味道」。

其中最多網友點名便利超商的茶葉蛋香，「大多數便利商店都有的茶葉蛋味道」、「絕對是7-11煮茶葉蛋的味道」、「經過便利商店時，聞到茶葉蛋香味的那一刻，我感覺自己又回到台灣了」、「一鍋熱氣騰騰的茶葉蛋香味」。

