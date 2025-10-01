快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。示意圖／AI生成
台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。示意圖／AI生成

台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。近日，一名網友在社群平台Reddit發文提問，有什麼東西能馬上聯想到台灣，瞬間吸引許多網友討論。

原PO表示，自己已經好久沒有來台灣旅遊，因此十分好奇大家離開台灣一段時間後，會忍不住想起哪些事物，並發文提問「是什麼樣的氣味、聲音、味道讓你可以馬上聯想到台灣呢？」

貼文一出，立刻引起一票外國網友熱烈討論，「全家便利商店廣告歌」、「即使離開幾個月了，我仍然無法忘記捷運進站時播放的曲子」、「所有捷運的聲音，加速或減速時發出的轟鳴聲」、「摩托車的噪音，偶爾會在路口遇到友好的台灣人主動詢問『你迷路了嗎？』、『需要幫助嗎？』等等」。

還有人分享關於氣味的看法，「有時候會聞到淡淡的臭水溝味及菸味」、「有種味道我特別喜歡，就是桃園機場潮濕的空調味」、「綠油精、虎標萬金油和茉莉花」、「寺廟燒香的味道」。

其中最多網友點名便利超商茶葉蛋香，「大多數便利商店都有的茶葉蛋味道」、「絕對是7-11煮茶葉蛋的味道」、「經過便利商店時，聞到茶葉蛋香味的那一刻，我感覺自己又回到台灣了」、「一鍋熱氣騰騰的茶葉蛋香味」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

茶葉蛋 便利商店 桃園機場 台灣人 超商 外國人 Reddit

延伸閱讀

南韓網紅金針菇到花蓮救災 提醒鏟子超人這幾件事：保護自己

縮短吹頭髮時間！日本「這神器」實測超有感 驚人銅板價就能入手

網紅曝8種台灣美食日本人怕爆不敢吃！一票人驚：竟沒有皮蛋

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

相關新聞

戒菸3個月驚見存款破萬 準爸爸：早該丟掉香菸

為了迎接新生命，不少準爸爸會在生活上做出改變。就有網友分享，因為老婆懷孕，他下定決心戒菸，短短3個月不僅成功減少菸量，還意外存下超過萬元，讓他直呼「早就該丟掉香菸啦！」

最熟悉的味道！外國客懷念台灣超商這一味 嗨喊一聞到秒回台灣

台灣素有「美食天堂」與「人情味寶島」的美譽，不少外國人來到台灣，總會被夜市小吃、廟口香火與城市景觀深深吸引。近日，...

南韓網紅金針菇到花蓮救災 提醒鏟子超人這幾件事：保護自己

樺加沙颱風帶來豪雨，讓花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉損失慘重，全台各地的民間集團與志工湧入協助復原救災。擁有百萬訂閱的韓國籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，並分享自己經驗，整理出救災攻略，提醒民眾「要戴好口罩，別戴隱形眼鏡」。

快跟上！牛頭牌拖鞋、蕭美琴雨鞋、三宅一生 話題3物台灣正夯

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，救災現場與社群上的溫情畫面持續被關注，意外催生了兩項「台灣熱搜單品」，包括副總統蕭美琴常穿的雨鞋、災民成功逃生時所穿的台灣品牌牛頭牌夾腳拖（被稱為「救命拖鞋」），及在捷運優先席（原稱博愛座）衝突影片中，意外被歪樓點名的日本品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）購物袋，如今卻成了「台灣最夯的三件單品」。

網紅主廚被情勒「去花蓮義煮」 他高EQ回覆獲網讚：好淡定

花蓮縣光復鄉遭到洪水重創，災情慘重，除了教師節連假大批「鏟子超人」湧入光復車站，貢獻一己之力外，全台各地救援隊與物資進駐災區。昨（29）日網紅「廚師漢克」則在臉書表示，他被陌生網友質問「請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」他回應「沒有，有工作安排」時，對方就大罵「你就是個騙人的網紅」，讓許多網友傻眼。

每年50萬被動收入！她不到40歲就考慮半退休 網：直接躺了吧

提早退休是不少人心中的理想，但在現今社會，現實的經濟壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。