南韓網紅金針菇到花蓮救災 提醒鏟子超人這幾件事：保護自己

樺加沙颱風帶來豪雨，讓花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉損失慘重，全台各地的民間集團與志工湧入協助復原救災。擁有百萬訂閱的韓國籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，並分享自己經驗，整理出救災攻略，提醒民眾「要戴好口罩，別戴隱形眼鏡」。

金針菇在IG分享，一開始抵達光復車站後，可以去排隊等志工分配區域，被安排分組後，由卡車載往支援區域。她提醒大家「現場沙塵非常嚴重，建議不要戴隱形眼鏡，務必戴上口罩與護目鏡」，並補充「護目鏡我是現場拿的」。

接著她透露，志工會分配到一個區域，而大家需要自己去找要幫忙的屋子，到現場發現有很多需要支援的地方，特別是巷子裡的房屋。現場也有很多鏟子等工具，挖泥巴的時候，泥土會噴濺到臉跟身體，因此記得帶小毛巾來擦，也要多補充水跟電解質，志工還會一起分檸檬糖，金針菇提醒粉絲「記得定時休息」。

在挖泥土時，她提醒大家要注意，「裡面有很多玻璃碎片，盡量不要直接用手挖，泥巴比想像中的還要難挖又重」。最後金針菇提醒，救災結束後，回到花蓮站，記得先換衣服，可以帶濕紙巾來擦拭身體，也可用眼藥水洗眼睛，因為她擤鼻涕發現都會有黑黑的沙子。

文末金針菇呼籲網友，救災很重要，但要先保護好自己，一定要注意安全，不要讓自己受傷。看到台灣人團結一心的樣子，也讓她感動喊出「花蓮加油」。