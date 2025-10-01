快訊

快跟上！牛頭牌拖鞋、蕭美琴雨鞋、三宅一生 話題3物台灣正夯

聯合新聞網／ 綜合報導
副總統蕭美琴日前赴花蓮勘災，腳上一款雨鞋引熱議。圖取自蕭美琴臉書
副總統蕭美琴日前赴花蓮勘災，腳上一款雨鞋引熱議。圖取自蕭美琴臉書

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，救災現場與社群上的溫情畫面持續被關注，意外催生了兩項「台灣熱搜單品」，包括副總統蕭美琴穿的雨鞋、災民成功逃生時所穿的台灣品牌牛頭牌夾腳拖（被稱為「救命拖鞋」）；另外在台北捷運優先席（原稱博愛座）飛踹衝突中，爆紅的日本品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）購物袋，造就了目前「台灣最夯的三件單品」。

牛頭牌夾腳拖：逃贏洪水的台灣製造

近日社群上因瘋傳一名年長的阿美族男子，在洪水來襲時，憑藉著腳上一雙夾腳拖，成功逃離佛祖街的住居、躲過土石流，影片曝光後獲封為「辣個跑贏洪水的男人」。該款拖鞋隨即被網友追問品牌，網友也透露這雙拖鞋定價為200元。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

牛頭牌台灣鞋官方客服則在社群平台上表示，已主動聯繫該名男子的家人，表示願意提供協助；社群上也有人建議，若該鞋款大賣，可由廠商回饋阿公與花蓮受災戶。用過該品牌的網友紛紛留言稱讚：「牛頭牌夾腳的部分是用布做的，穿起來超級舒服又止滑」、「百分之百台灣製造，很棒！」，甚至有人提議該品牌邀請阿公作為代言人。

蕭美琴的雨鞋：政治人物勘災耐穿不貴

副總統蕭美琴長期在田間作業時穿著的獸掌雨鞋，因為造型相當吸睛，也在災區畫面流傳後成為網路討論話題。該款雨鞋為美國平價品牌Norty出產、定價約新台幣1280元的商品，有網友強調該款雨鞋的功能性與耐用性，為蕭美琴發聲：「她穿1280元的雨鞋到泥濘災區勘災，有什麼問題？」也有人呼籲不要以物品價格做政治攻擊。

三宅一生購物袋：無意宣傳卻變行銷話題

北捷乘客因優先席座位發生爭執，一名男子不滿白髮老婦要求讓座而飛踹對方，但在起腳前先將手上的三宅一生（ISSEY MIYAKE）購物紙袋交由隔壁乘客保管，意外引發網友熱議，替該品牌帶來大量曝光。

網友打趣的說，「三宅一生行銷部應該要寄公關品給這位『One More Time』男子」，認為一腳飛踢的瞬間，替品牌做了「免費大行銷」，三宅一生行銷部努力打的廣告，「成效都比不過今天捷運上的一個飛踢」，不少人也因此第一次留意到該品牌的英文標示。

另有網友觀察，「飛踹男」除了手提的購物紙袋，全身上下的衣物似乎全是三宅一生品牌商品，包括包包、洋裝、​鞋子，帶動該品牌商品的討論熱度，尤以男子身上定價8800元的黑色連衣裙最受關注，網友認為穿上三宅一生的連身衣也能活動自如，實用性相當高。

北捷發生年輕男子不滿白髮老婦要求讓座而飛踹對方，男子事前先將三宅一生購物袋移交他人保管。圖擷自影片
北捷發生年輕男子不滿白髮老婦要求讓座而飛踹對方，男子事前先將三宅一生購物袋移交他人保管。圖擷自影片

拖鞋 三宅一生 蕭美琴 優先席 堰塞湖 洪水 花蓮 夾腳拖

