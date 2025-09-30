每年50萬被動收入！她不到40歲就考慮半退休 網：直接躺了吧

提早退休是不少人心中的理想，但在現今社會，現實的經濟壓力已成為無法迴避的考量。近日，有網友在Dcard上發文，指出自己每年有約50萬元的被動收入，並詢問網友半退休的可能。

原PO表示自己在現任公司已任職11年，年收入約80萬元，靠著投資ETF達到每年約50萬元的被動收入，且擁有一棟自住房。雖然經濟狀況穩定，但每日通勤需80分鐘，為了避開交通高峰，清晨6點就得起床，同時工作內容也讓她身心俱疲，因此開始認真考慮離職半退休、靠兼職補貼生活費的可能。

原PO透露，若選擇離開職場，生活開銷仍能靠被動收入與現有資產維持，剩餘時間可用於運動或自我充實。不過，由於自己尚未滿40歲，身邊的朋友大多仍在全力拚事業，因此也不免擔心自己是否太早躺平。

貼文一經發出便引來熱議，「如果妳很省，一年50萬的被動收入應該可以讓妳退休了」、「確定不生小孩，我是妳直接躺了」、「每個月的被動收入超過基本支出的兩倍以上了，還有無房貸的不動產，不用養父母小孩的話，開開心心的躺下吧」。

也有網友認為，「換個自己喜歡的工作吧！這麼年輕躺平很快就失去生活動力了」、「其實全躺平真的蠻無聊的，建議找一些兼職工作學一些興趣」、「換份輕鬆的工作做，看過很多退休無所事事，最後染上惡習，找點事情做比較不會偏掉」。