網紅主廚被情勒「去花蓮義煮」 他高EQ回覆獲網讚：好淡定
花蓮縣光復鄉遭到洪水重創，災情慘重，除了教師節連假大批「鏟子超人」湧入光復車站，貢獻一己之力外，全台各地救援隊與物資進駐災區。昨（29）日網紅「廚師漢克」則在臉書表示，他被陌生網友質問「請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」他回應「沒有，有工作安排」時，對方就大罵「你就是個騙人的網紅」，讓許多網友傻眼。
廚師漢克在臉書發文表示，他收到陌生詢問「廚師你好，請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」等他回應「我沒有喔」時，對方就質問原因，並說很多廚師跟餐飲業的人都有去，他則解釋「因為我有工作安排了」，然而這名陌生人並不放棄，又繼續質疑「可是那些廚師跟那些餐飲業的人就沒有工作安排嗎，他們還不是都去了，為什麼你沒去？」廚師漢克又解釋「我的工作是好久之前就訂下來的」。
這時這位陌生網友質問「那你有嘗試排除萬難嗎，你有嘗試跟你訂下工作的人溝通嗎，說不定他們可以理解你為了要賑災義煮而改期啊」，又認為廚師漢克身為一位有影響力的網紅廚師，要有社會責任的自覺，而不是只知道團購賺大家的錢，事後更稱「不覺得你很愧對台灣嗎？」
而廚師漢克則反問「那請問你有去花蓮賑災或是義煮嗎？」這位陌生人反而回答「我跟你不一樣，我是有工作的人，我沒辦法隨便請假，我不是你們這些無所事事只知道上網騙粉絲錢的網紅」。
貼文曝光後，許多網友傻眼表示「不用情勒他人，也不需要比較吧，感謝所有願意付出的超人」、「這個想道德綁架誰啊？自己都做不了的事，憑什麼出張嘴就以為正義凜然？」、「很多事情本來就是盡自己能力範圍去做」、「這種人就是自己沒做到的事，還要求別人去做」、「幹嘛情勒別人？」、「你是非常淡定的網紅廚師」、「你越冷靜回覆，會讓這種反差感更有趣」。
