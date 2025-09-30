興趣滿滿卻找不到人聊…他問如何找到同好 網曝關鍵在「契機」

在這節奏快速、科技冷漠的時代，長久而深刻的關係已成為難得的存在。近日，就有網友在Dcard上發文，感嘆自己對科學、電影、史地與冷知識等主題充滿興趣，但生活中卻很難遇到能深入交流的朋友。

原PO指出，自己雖然性格內向，但只要話題對味就能滔滔不絕，可現實社交中，若缺乏共同經歷或事件，往往難以自然開啟深度話題。對此，他也求助廣大網友，希望有人分享相似經驗，或提供尋找類似交流圈的方法。

原PO還表示，自己曾試過的幾種方法，包括開匿名帳號分享想法吸引同好、在網上發表觀點，藉此尋找喜歡知識交流的人以及使用交友軟體。不過，他指出交友平台大多偏向社交導向，很難精準找到興趣相近的人，至於沒有提到加入多人社群，則是因為自己在人多時常跟不上話題，也難以找到合適的插話時機，往往得主動開啟、延續話題，反而大量消耗社交能量。

貼文一經發出便引來熱議，「可以嘗試把想法發在threads！」、「那種回帖後，會浮到首頁的論壇式網站可能適合你，只是這種網站越來越凋零」、「去相關的社團或活動好像也不錯」、「線上直接開帳號，分享自己覺得有趣的事情也很不錯吧」。

也有網友表示，「覺得你要從生活中去挖掘，因為你的喜好並不冷門，只是沒有契機而已」、「我目前最談得來的朋友的方式，基本上都是在職場上跟比較有年紀的同事、上司聊天」、「我覺得真的就看緣分耶，有時候上課跟隔壁同學就有機會自然聊起來」。