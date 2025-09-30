快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

「厭童」變潮流？年輕人看見孩子就翻白眼 她嘆：連2歲幼兒都不放過

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，不少年輕人對公共場合出現的小孩感到不耐煩。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage
網友指出，不少年輕人對公共場合出現的小孩感到不耐煩。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage

近年來「厭童文化」話題在網路上越炒越熱，不少人對公共場合出現的小孩感到不耐煩，近日，就有網友在Dcard上發文，質疑討厭小孩是不是變成了一種新潮流。

原PO表示，自己年輕時也不太喜歡小孩，但多半是因為家長沒管好，才讓小孩的行為惹人厭。但她觀察到，現在即使場域是允許孩子入內，仍會有人對此白眼，甚至連兩歲以下、還無法控制行為的幼兒也不被放過，並指出這類人集中在年輕族群，她直言：「是因為沒生過小孩，還是在追流行啊？」

原PO指出，自己身為母親在小孩哭鬧時，都第一時間安撫、帶離現場，她所觀察到的母親也多是如此。她也坦言，自己對於那些「被放任」的小孩仍喜歡不起來，也呼籲家長應該對孩子行為負責，同時希望社會能對已經盡力照顧孩子的父母多一點包容。

貼文一經發出便引來熱議，「這不是流行的問題，而是小孩真的很討人厭，只要被雷過，看到心裡就開始不耐煩」、「根本沒有厭童這回事，而是有些父母覺得大家怎麼都不體諒我，而攻擊對方發明的詞」、「厭童可能很大一部分原因是厭惡那些父母無所作為，還情勒陌生人」。

也有網友分析，「第一，少子化導致社會耐受度下降，許多人很少或沒有經驗過『需要遷就小孩』的情境。第二，社會普遍認為小孩『可以被教好』，在過去，台灣社會傾向用壓抑的方式處理，例如責罵、打罵，甚至乾脆不帶孩子出門，讓人誤以為小孩『本來就該安靜』。第三，公共空間缺乏「分流」設計，台灣的餐廳和公共場合普遍採『一鍋端』方式，導致帶小孩的覺得不方便，不想被吵的人也沒得選。」

小孩 少子化 情勒 父母

延伸閱讀

母子客吃早餐…員工見童滿身傷憂心 網籲蒐證：別再有「剴剴」

連等車都不放過！外國人驚台灣人投資熱度太誇張 網嘆：因薪水不夠

男生聚會為何總要帶女友？她直呼壓力爆棚 網曝心態：想炫耀

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

相關新聞

興趣滿滿卻找不到人聊…他問如何找到同好 網曝關鍵在「契機」

在這節奏快速、科技冷漠的時代，長久而深刻的關係已成...

「厭童」變潮流？年輕人看見孩子就翻白眼 她嘆：連2歲幼兒都不放過

近年來「厭童文化」話題在網路上越炒越熱，不少人對公共場合...

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

花蓮23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝入光復鄉，造成嚴重災情，截至目前已造成18人罹難、7人失聯、逾百人受傷。除了官方與救援隊進駐外，各地民眾自發性前往協助清淤...

他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

因樺加沙颱風帶來的豪雨，使得花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，全台各地民間團體、志工紛紛湧入光復鄉協助救災。有網友不解今（2025）年7月的丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，為何當時沒有像這次花蓮災情一樣有很多人去救災。對此，內行人點出花蓮、台南兩者的差異。

中秋節還烤肉嗎？他網購用具震驚年輕同事 方便派、氣氛派各有話說

在中秋節烤肉是台灣特有的一種慶祝方式。一名網友發文，稱他近日去蝦皮領取烤肉用的器具，被公司妹妹看到後，很震驚地說「怎麼還有人在家烤肉？」，現在年輕人都直接去燒烤店，讓他感到很疑惑，對此，網友們紛紛解答因自己烤肉太麻煩、太熱等因素，不如直接去燒烤店聚會。

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大，對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。