「厭童」變潮流？年輕人看見孩子就翻白眼 她嘆：連2歲幼兒都不放過

近年來「厭童文化」話題在網路上越炒越熱，不少人對公共場合出現的小孩感到不耐煩，近日，就有網友在Dcard上發文，質疑討厭小孩是不是變成了一種新潮流。

原PO表示，自己年輕時也不太喜歡小孩，但多半是因為家長沒管好，才讓小孩的行為惹人厭。但她觀察到，現在即使場域是允許孩子入內，仍會有人對此白眼，甚至連兩歲以下、還無法控制行為的幼兒也不被放過，並指出這類人集中在年輕族群，她直言：「是因為沒生過小孩，還是在追流行啊？」

原PO指出，自己身為母親在小孩哭鬧時，都第一時間安撫、帶離現場，她所觀察到的母親也多是如此。她也坦言，自己對於那些「被放任」的小孩仍喜歡不起來，也呼籲家長應該對孩子行為負責，同時希望社會能對已經盡力照顧孩子的父母多一點包容。

貼文一經發出便引來熱議，「這不是流行的問題，而是小孩真的很討人厭，只要被雷過，看到心裡就開始不耐煩」、「根本沒有厭童這回事，而是有些父母覺得大家怎麼都不體諒我，而攻擊對方發明的詞」、「厭童可能很大一部分原因是厭惡那些父母無所作為，還情勒陌生人」。

也有網友分析，「第一，少子化導致社會耐受度下降，許多人很少或沒有經驗過『需要遷就小孩』的情境。第二，社會普遍認為小孩『可以被教好』，在過去，台灣社會傾向用壓抑的方式處理，例如責罵、打罵，甚至乾脆不帶孩子出門，讓人誤以為小孩『本來就該安靜』。第三，公共空間缺乏「分流」設計，台灣的餐廳和公共場合普遍採『一鍋端』方式，導致帶小孩的覺得不方便，不想被吵的人也沒得選。」