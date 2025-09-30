台灣常見1行為在南韓搭公車會碰壁 該國政府明令：司機可拒載

台灣有不少人喜歡韓流文化，南韓也成為熱門的旅遊勝地。對此，一名網友分享，在南韓搭乘公車時，不能攜帶手搖飲上車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在南韓旅遊搭公車時，看到一名韓國乘客拿著手搖飲準備要上車，刷卡後被司機制止「拿手搖飲不能搭」，該名乘客只好下車，但司機詢問對方「你不是刷卡了嗎？再刷一次，這樣下趟算轉乘免費」，雖然堅持不讓該名乘客上車，但仍貼心幫對方省下一次的公車錢。

這名網友進一步表示，韓國公車對手搖飲限制很嚴格，只要看到手上拿的手搖飲，司機通常都不允許搭車，而拿手搖飲搭車這在台灣相當常見，提醒台灣人到了南韓旅遊，要特別注意。

貼文一出後，不少網友都表示「南韓這規定真的蠻嚴格的，我連帶喝完的空杯子也被司機說了幾句」、「真的，所以在南韓公車亭常看到飲料沒喝完或八、九分滿的放在地上」、「哇！南韓這規定很讚耶，不然打翻了可能弄到其他乘客，而且清潔太麻煩」、「幸好去玩之前有查資料，所以都去超商買瓶裝的」、「真的是溫馨提醒，我本來也不知道，以為只是禁止在車上喝飲料」。

事實上，首爾市政府從2018年起，就實施「禁止在公車上飲食」的規定，明確禁止攜帶未包裝完整的食物上車，司機可基於職務規範，行使拒載權利。