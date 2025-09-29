快訊

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復災區急需清理家園，來自全國外地的「鏟子超人」自發性協助救災，圖為台鐵光復站候車人潮。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
花蓮光復災區急需清理家園，來自全國外地的「鏟子超人」自發性協助救災，圖為台鐵光復站候車人潮。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

花蓮23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝入光復鄉，造成嚴重災情，截至目前已造成18人罹難、7人失聯、逾百人受傷。除了官方與救援隊進駐外，各地民眾自發性前往協助清淤，被稱為「鏟子超人」，感人畫面不僅感動國人，還登上南韓三大主流電視台《KBS》、《MBC》與《SBS》。

韓媒特別報導，許多台灣人利用假期搭火車進入災區，協助災民清理泥濘，展現強大凝聚力與互助精神。相關畫面曝光後，韓國網友紛紛留言「台灣人真的了不起」、「週末應該想要舒服的休息，卻從遠方搭火車到變成泥濘的地方做志工，台灣人的公民意識真的令人驚嘆」、「希望台灣能早日完成重建」。

不過，討論中也浮現兩大質疑。首先，有部分韓國網友認為台灣在基礎建設上似乎存在隱憂，「台灣是不是疏於對國家和社會的基本建設？人均GDP達到4萬美元有什麼用？國家都把錢吞了」、「台灣也是基礎建設看似完善，但一旦遭遇天災就是災難」、「台灣經常遭受颱風和地震的襲擊，居住環境十分艱辛」；其次，賴清德總統日前前往災區勘災時，花蓮縣長徐榛蔚雖然就在10公尺外的建築物內，卻以「開會」為由未與總統見面，僅透過電話交談，讓韓國人十分不解「為什麼不直接會面討論復原對策？」、「是因為政治鬥爭才做出那樣的行為嗎」、「滿好奇台灣人覺得這位縣長怎麼樣」。

YouTuber「挖系桑米西」也在影片中提到，花蓮是許多韓國遊客最愛的旅遊地點，這次因洪災讓不少人取消行程，因此當地災情更受到韓國輿論高度關注。除了部分質疑聲浪外，多數韓國網友仍以「台灣加油」、「希望花蓮早日復原」的留言，傳達對台灣的支持與祝福。

花蓮 光復鄉 堰塞湖 徐榛蔚 鏟子超人

延伸閱讀

花蓮湧「鏟子超人」⋯網紅點破台人愛一窩蜂 憶八八風災一個月後更缺人

花蓮議長張峻也成受災戶…心寒控徐榛蔚過門不入 縣府回應了

他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

徐榛蔚赴生命園區慰問 光復鄉罹難者怒控「未接獲撤離通知」

相關新聞

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

花蓮23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝入光復鄉，造成嚴重災情，截至目前已造成18人罹難、7人失聯、逾百人受傷。除了官方與救援隊進駐外，各地民眾自發性前往協助清淤...

他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

因樺加沙颱風帶來的豪雨，使得花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，全台各地民間團體、志工紛紛湧入光復鄉協助救災。有網友不解今（2025）年7月的丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，為何當時沒有像這次花蓮災情一樣有很多人去救災。對此，內行人點出花蓮、台南兩者的差異。

中秋節還烤肉嗎？他網購用具震驚年輕同事 方便派、氣氛派各有話說

在中秋節烤肉是台灣特有的一種慶祝方式。一名網友發文，稱他近日去蝦皮領取烤肉用的器具，被公司妹妹看到後，很震驚地說「怎麼還有人在家烤肉？」，現在年輕人都直接去燒烤店，讓他感到很疑惑，對此，網友們紛紛解答因自己烤肉太麻煩、太熱等因素，不如直接去燒烤店聚會。

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大，對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就有一名女網友在Dcard上詢問，NET明明門市服務人員不多，態度也不算熱情，服飾品質也不突出，為何品牌人氣卻持續飆升？

花蓮光復車站現身「小小麵包超人」 一句話暖哭百萬網友

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多家庭生活受到影響，全台民眾與志工紛紛前往支援。Threads上近日出現一段在光復車站拍下的影片，年幼男童逐一詢問路人「你要麵包嗎？」貼文短時間突破百萬瀏覽，逾11萬人按讚，網友也直呼他「根本是天使！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。