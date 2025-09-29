「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

花蓮23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝入光復鄉，造成嚴重災情，截至目前已造成18人罹難、7人失聯、逾百人受傷。除了官方與救援隊進駐外，各地民眾自發性前往協助清淤，被稱為「鏟子超人」，感人畫面不僅感動國人，還登上南韓三大主流電視台《KBS》、《MBC》與《SBS》。

韓媒特別報導，許多台灣人利用假期搭火車進入災區，協助災民清理泥濘，展現強大凝聚力與互助精神。相關畫面曝光後，韓國網友紛紛留言「台灣人真的了不起」、「週末應該想要舒服的休息，卻從遠方搭火車到變成泥濘的地方做志工，台灣人的公民意識真的令人驚嘆」、「希望台灣能早日完成重建」。

不過，討論中也浮現兩大質疑。首先，有部分韓國網友認為台灣在基礎建設上似乎存在隱憂，「台灣是不是疏於對國家和社會的基本建設？人均GDP達到4萬美元有什麼用？國家都把錢吞了」、「台灣也是基礎建設看似完善，但一旦遭遇天災就是災難」、「台灣經常遭受颱風和地震的襲擊，居住環境十分艱辛」；其次，賴清德總統日前前往災區勘災時，花蓮縣長徐榛蔚雖然就在10公尺外的建築物內，卻以「開會」為由未與總統見面，僅透過電話交談，讓韓國人十分不解「為什麼不直接會面討論復原對策？」、「是因為政治鬥爭才做出那樣的行為嗎」、「滿好奇台灣人覺得這位縣長怎麼樣」。

YouTuber「挖系桑米西」也在影片中提到，花蓮是許多韓國遊客最愛的旅遊地點，這次因洪災讓不少人取消行程，因此當地災情更受到韓國輿論高度關注。除了部分質疑聲浪外，多數韓國網友仍以「台灣加油」、「希望花蓮早日復原」的留言，傳達對台灣的支持與祝福。