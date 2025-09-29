他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

因樺加沙颱風帶來的豪雨，使得花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，全台各地民間團體、志工紛紛湧入光復鄉協助救災。有網友不解今（2025）年7月的丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，為何當時沒有像這次花蓮災情一樣有很多人去救災。對此，內行人點出花蓮、台南兩者的差異。

這名網友在PTT以「花蓮志工爆滿，台南沒有，差在哪？」為題發文，表示透過新聞和網路看到花蓮光復鄉人山人海，一堆人紛紛貢獻自己力量去幫忙救災，但對比今年7月的台南風災，兩邊落差很大。

原PO說台南風災很嚴重，不少住家的屋頂都被掀翻，也很需要大家幫忙，但當時好像也沒有像現在花蓮這樣湧入救災人潮，讓他想問「為什麼會有這樣的差異？」

貼文引起熱議，不少人直言花蓮大多靠人力清除淤泥，台南則需要專業人士幫忙修繕房子，因此兩邊有差，「有去搬電線桿、搭屋頂的志工嗎？」、「台南又沒有土石流，屋頂壞掉你會修？」、「正常人不會搭屋頂吧，挖泥土有手就行」、「台南需要的是比較專業的人去吧」、「台南是屋頂損毀，一般志工幫不了忙，花蓮是到處爛泥巴，志工可以幫忙打掃，不一樣」、「屋頂又不是一般人都能修」、「花蓮要去挖土，台南要去幹嘛？」、「挖土大家都行，一般人怎麼修屋頂？」、「難易度差別，台南方面需要比較專業的，爬屋頂、搭帆布、修電線桿，一般人幾乎不會碰」。

其他網友也表示，「台南災區沒有火車能到」、「問就是交通不便，沒有火車站」、「實際上台南也有志工幫忙，沒被報導而已」、「花蓮就真的是超大型天災啊，躲不掉，而且人口稀少又偏遠，資源不易取得」、「（花蓮）交通方便、天氣好，又是連假」、「那時罷團當道，沒有比大罷免更重要的事了」。