快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台南風災造成許多受災戶房屋損毀。聯合報系資料照片／記者萬于甄攝影
圖為台南風災造成許多受災戶房屋損毀。聯合報系資料照片／記者萬于甄攝影

樺加沙颱風帶來的豪雨，使得花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，全台各地民間團體、志工紛紛湧入光復鄉協助救災。有網友不解今（2025）年7月的丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，為何當時沒有像這次花蓮災情一樣有很多人去救災。對此，內行人點出花蓮、台南兩者的差異。

這名網友在PTT以「花蓮志工爆滿，台南沒有，差在哪？」為題發文，表示透過新聞和網路看到花蓮光復鄉人山人海，一堆人紛紛貢獻自己力量去幫忙救災，但對比今年7月的台南風災，兩邊落差很大。

原PO說台南風災很嚴重，不少住家的屋頂都被掀翻，也很需要大家幫忙，但當時好像也沒有像現在花蓮這樣湧入救災人潮，讓他想問「為什麼會有這樣的差異？」

貼文引起熱議，不少人直言花蓮大多靠人力清除淤泥，台南則需要專業人士幫忙修繕房子，因此兩邊有差，「有去搬電線桿、搭屋頂的志工嗎？」、「台南又沒有土石流，屋頂壞掉你會修？」、「正常人不會搭屋頂吧，挖泥土有手就行」、「台南需要的是比較專業的人去吧」、「台南是屋頂損毀，一般志工幫不了忙，花蓮是到處爛泥巴，志工可以幫忙打掃，不一樣」、「屋頂又不是一般人都能修」、「花蓮要去挖土，台南要去幹嘛？」、「挖土大家都行，一般人怎麼修屋頂？」、「難易度差別，台南方面需要比較專業的，爬屋頂、搭帆布、修電線桿，一般人幾乎不會碰」。

其他網友也表示，「台南災區沒有火車能到」、「問就是交通不便，沒有火車站」、「實際上台南也有志工幫忙，沒被報導而已」、「花蓮就真的是超大型天災啊，躲不掉，而且人口稀少又偏遠，資源不易取得」、「（花蓮）交通方便、天氣好，又是連假」、「那時罷團當道，沒有比大罷免更重要的事了」。

花蓮 樺加沙颱風 丹娜絲颱風

延伸閱讀

高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

重申盼中秋節前恢復花蓮日常生活 賴總統：國防部會啟動跨區增援部隊

疏運鏟子超人 台鐵10/15日前祭出加開、增停及延駛等6措施

花蓮縣長徐榛蔚曝7100萬捐款全數發放 每戶災民最快周五領5萬元

相關新聞

他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

因樺加沙颱風帶來的豪雨，使得花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，全台各地民間團體、志工紛紛湧入光復鄉協助救災。有網友不解今（2025）年7月的丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，為何當時沒有像這次花蓮災情一樣有很多人去救災。對此，內行人點出花蓮、台南兩者的差異。

中秋節還烤肉嗎？他網購用具震驚年輕同事 方便派、氣氛派各有話說

在中秋節烤肉是台灣特有的一種慶祝方式。一名網友發文，稱他近日去蝦皮領取烤肉用的器具，被公司妹妹看到後，很震驚地說「怎麼還有人在家烤肉？」，現在年輕人都直接去燒烤店，讓他感到很疑惑，對此，網友們紛紛解答因自己烤肉太麻煩、太熱等因素，不如直接去燒烤店聚會。

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大，對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就有一名女網友在Dcard上詢問，NET明明門市服務人員不多，態度也不算熱情，服飾品質也不突出，為何品牌人氣卻持續飆升？

花蓮光復車站現身「小小麵包超人」 一句話暖哭百萬網友

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多家庭生活受到影響，全台民眾與志工紛紛前往支援。Threads上近日出現一段在光復車站拍下的影片，年幼男童逐一詢問路人「你要麵包嗎？」貼文短時間突破百萬瀏覽，逾11萬人按讚，網友也直呼他「根本是天使！」

彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

中秋將至，彰化一家名為「黑手牌」的蛋黃酥近日爆紅，短時間內成為伴手禮熱門選項。因為堅持手工製作、口碑逐漸傳開，不僅吸引大量顧客上門，甚至連中古車行老闆陳永聰本人也意外走紅。只是訂單暴增到供不應求，讓許多買不到的消費者留下負評，生意的甜蜜負擔反而成為話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。