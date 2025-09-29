中秋節還烤肉嗎？他網購用具震驚年輕同事 方便派、氣氛派各有話說

在中秋節烤肉是台灣特有的一種慶祝方式。一名網友發文，稱他近日去蝦皮領取烤肉用的器具，被年輕女同事看到後，很震驚地問：「怎麼還有人在家烤肉？」說他們現在年輕人都直接去燒烤店，讓他感到很疑惑。對此，網友們紛紛解答自己不再在家裡烤肉的原因。

一名網友在PTT發文，表示近期去蝦皮領取烤肉用具，回公司拆箱檢查時，被一名00後的女同事看到，她很震驚地說，為何現在還有人在家自己烤肉？她們年輕人都直接去燒烤店，不用準備器具、更有店員幫忙烤和換網，吃完還可以續攤唱歌，不用自己收拾東西。

原PO表示，他仔細想想也發現的確如此，最近幾年真的越來越少人烤肉了，從前最期待中秋節在家烤肉，但是現在年輕人似乎都不願意自己烤了？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為自己烤肉太麻煩、天氣太熱，不如去店裡烤較為方便，「戶外烤肉，收拾非常麻煩，燒烤店比較方便」、「同樣花錢，一個要自己準備+善後清潔，另一個不用」、「自己烤肉麻煩啦」、「食材貴，又熱又累」、「說真的太熱了」、「現在天真的太熱了，要在戶外烤肉，簡直熱到崩潰」、「很熱很累很麻煩又沒多好吃」。

但也有網友認為要自己在家烤才有氛圍，「家裡烤才有過中秋節的fu」、「懷舊，有家庭團聚的味道」、「要是我我就會自己烤，燒烤店那是我平常就在吃的東西」、「去烤肉店就不能一邊烤一邊賞月了」、「很懷念在家烤肉的感覺，長大後大家都忙，就都沒有約了」。