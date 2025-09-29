快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

中秋節還烤肉嗎？他網購用具震驚年輕同事 方便派、氣氛派各有話說

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發近日去領烤肉用的器具，公司妹妹看到後很震驚地問「怎麼還有人在家烤肉」。 示意圖／ingimage
一名網友發近日去領烤肉用的器具，公司妹妹看到後很震驚地問「怎麼還有人在家烤肉」。 示意圖／ingimage

中秋節烤肉是台灣特有的一種慶祝方式。一名網友發文，稱他近日去蝦皮領取烤肉用的器具，被年輕女同事看到後，很震驚地問：「怎麼還有人在家烤肉？」說他們現在年輕人都直接去燒烤店，讓他感到很疑惑。對此，網友們紛紛解答自己不再在家裡烤肉的原因。

一名網友在PTT發文，表示近期去蝦皮領取烤肉用具，回公司拆箱檢查時，被一名00後的女同事看到，她很震驚地說，為何現在還有人在家自己烤肉？她們年輕人都直接去燒烤店，不用準備器具、更有店員幫忙烤和換網，吃完還可以續攤唱歌，不用自己收拾東西。

原PO表示，他仔細想想也發現的確如此，最近幾年真的越來越少人烤肉了，從前最期待中秋節在家烤肉，但是現在年輕人似乎都不願意自己烤了？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為自己烤肉太麻煩、天氣太熱，不如去店裡烤較為方便，「戶外烤肉，收拾非常麻煩，燒烤店比較方便」、「同樣花錢，一個要自己準備+善後清潔，另一個不用」、「自己烤肉麻煩啦」、「食材貴，又熱又累」、「說真的太熱了」、「現在天真的太熱了，要在戶外烤肉，簡直熱到崩潰」、「很熱很累很麻煩又沒多好吃」。

但也有網友認為要自己在家烤才有氛圍，「家裡烤才有過中秋節的fu」、「懷舊，有家庭團聚的味道」、「要是我我就會自己烤，燒烤店那是我平常就在吃的東西」、「去烤肉店就不能一邊烤一邊賞月了」、「很懷念在家烤肉的感覺，長大後大家都忙，就都沒有約了」。

中秋節 烤肉 年輕人

延伸閱讀

收到小費被迫繳回…餐廳工讀妹不爽 網一面倒批公司：是想獎勵員工

她捐10箱水去花蓮被婉拒！建議捐「太陽餅」 內行揭背後原因

彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

相關新聞

中秋節還烤肉嗎？他網購用具震驚年輕同事 方便派、氣氛派各有話說

在中秋節烤肉是台灣特有的一種慶祝方式。一名網友發文，稱他近日去蝦皮領取烤肉用的器具，被公司妹妹看到後，很震驚地說「怎麼還有人在家烤肉？」，現在年輕人都直接去燒烤店，讓他感到很疑惑，對此，網友們紛紛解答因自己烤肉太麻煩、太熱等因素，不如直接去燒烤店聚會。

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大，對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就有一名女網友在Dcard上詢問，NET明明門市服務人員不多，態度也不算熱情，服飾品質也不突出，為何品牌人氣卻持續飆升？

花蓮光復車站現身「小小麵包超人」 一句話暖哭百萬網友

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多家庭生活受到影響，全台民眾與志工紛紛前往支援。Threads上近日出現一段在光復車站拍下的影片，年幼男童逐一詢問路人「你要麵包嗎？」貼文短時間突破百萬瀏覽，逾11萬人按讚，網友也直呼他「根本是天使！」

彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

中秋將至，彰化一家名為「黑手牌」的蛋黃酥近日爆紅，短時間內成為伴手禮熱門選項。因為堅持手工製作、口碑逐漸傳開，不僅吸引大量顧客上門，甚至連中古車行老闆陳永聰本人也意外走紅。只是訂單暴增到供不應求，讓許多買不到的消費者留下負評，生意的甜蜜負擔反而成為話題。

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。